Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Избранница мужа покойной Фриске показала округлившийся живот

Сегодня, 14:00

Судя по снимку, Екатерина находится на последних месяцах беременности

В начале февраля российский телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что станет отцом во второй раз. Для него с Екатериной Тулуповой это первый общий ребенок. И хотя совместные фото из личной жизни пара публикует нечасто, Екатерина все же порадовала подписчиков кадром, на котором показала округлившийся живот.

В Instagram избранница Дмитрия Шепелева опубликовала черно-белую студийную фотографию. Будущая мама в одной руке держала домашнего любимца, а другой – прикоснулась к своему животу.

"Актуальное", – коротко написала в посте Екатерина.

Видимо, Дмитрий и его возлюбленная уже совсем скоро станут родителями.

Беременная Екатерина Тулупова
Беременная Екатерина Тулупова
Фото: instagram.com/tulupova

Сейчас Дмитрий и Екатерина воспитывают двоих детей. Платона – сына Дмитрия от покойной Жанны Фриске и Ладу – дочь Екатерины от ее первого брака.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Ранее отец Жанны Фриске прокомментировал беременность невесты Шепелева.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В новом сериале покажут архивные кадры с 7-летней падчерицей Вуди Аллена, которая обвиняет его в насилии У 52-летней Дженнифер Энистон появился таинственный возлюбленный - СМИ Наталью Могилевскую заметили на свидании с миллионером (фото)
беременность Дмитрий Шепелев дети звезд романы звезд
Реклама

Новости партнеров

К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Украинская певица ищет себе "придурковатого" парня
Украинская певица ищет себе "придурковатого" парня
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть

Популярные статьи

Сегодня, 11:16Events

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

Сегодня, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

Вчера, 13:22Вкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

Вчера, 10:01Актуально

Избавляемся от желтизны: как освежить блонд к весне

15 февраляЗвездно

"Памяти на две-три минуты": появились новые подробности состояния Алибасова

15 февраляВкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

15 февраляЗдорово

Что можно и чего нельзя делать в сильный мороз

15 февраляЗвездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

15 февраляЗвездно

Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом видео с сыном: "Кто эта молодая девушка?"

15 февраляЗвездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

15 февраляФаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

15 февраляВкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

15 февраляEvents

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

15 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 15 февраля: Водолеям нужно занять выжидательную позицию, а Рыбам – быть активнее

14 февраляМодно

Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

14 февраляЗвездно

"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

Новости партнеров

Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Будьте внимательны! Эту ошибку допускают все при мытье головы
Будьте внимательны! Эту ошибку допускают все при мытье головы
Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в бикини
Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в бикини
Что ждет Козерогов в 2021 году: гороскоп на год
Что ждет Козерогов в 2021 году: гороскоп на год
Тайна века раскрыта: что нужно есть, чтобы похудеть
Тайна века раскрыта: что нужно есть, чтобы похудеть

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять