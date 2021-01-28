На могиле Жанны Фриске женщины устраивают магические ритуалы

На место, где покоится певица, приходят неизвестные, чтобы устраивать привороты

На могилу известной певицы Жанны Фриске, супругой которой хочет продать часть ее квартиры, приходят неизвестные женщины и устраивают там "магические ритуалы", сообщает Telegram-канал "Только никому".

К слову, артистка ушла из жизни в июне 2015 года. Была похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Московской области.

"На Николо-Архангельское кладбище, где похоронена Жанна Фриске, съезжаются женщины со всей страны для магического ритуала. Разбрасывают там лепестки роз и собирают с могилы певицы снег, чтобы добавить его в суп мужчине, которого хотят приворожить", – говорится в сообщении.

Могила Жанны Фриске Фото: instagram.com/olucj7

Отметим, что Жанну Фриске до сих пор часто вспоминают в СМИ. В основном благодаря ее супругу, телеведущему Дмитрию Шепелеву, от которого певица родила сына. Дмитрий находится в довольно напряженных отношениях с родителями покойной Фриске и нередко из-за этого попадает в скандалы.

Ранее мы сообщали, что муж покойной Жанны Фриске выплатит ее семье семь миллионов рублей.

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