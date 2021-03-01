Батьки покійної Фріске подали в суд на внука і Шепелєва

Квартирне питання все ніяк не вирішиться

Війна між батьками Жанни Фріске і її чоловіком Дмитром Шепелєвим триває . Цього разу рідні співачки вирішили судитися не тільки з чоловіком своєї дочки, але і зі своїм онуком Платоном.

Як повідомляє StarHit , батьки покійної співачки хочуть заборонити Дмитру Шепелеву розпоряджатися часткою сина в елітній квартирі Фріске. Ольга і Володимир Фріске подали два позови в Пресненський і Хамовнічеський суд. У підсумку тільки одна заява була прийнята до розгляду. Слухання відбудеться 22 березня.

"Позов поданий за місцем знаходження спірного майна. Одне з проваджень буде припинено, але це повинно вирішуватися вже в рамках засідання ", – сказали в пресслужбі установи.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що 1/3 квартири, які належать маленькому синові Платону, телеведучий хоче продати . Але все це залишилося на рівні чуток.

Дмитро Шепелєв з сином Платоном Фото: Instagram

При цьому варто зазначити, що не так давно батьки Фріске запропонували Дмитру Шепелеву придбати 2/3 квартири за 21 мільйон рублів . Зазначається, що кадастрова вартість всієї квартири становить близько 24 мільйонів рублів.

До чого прийдуть сторони поки невідомо.

Нещодавно ми розповідали, що батько Жанни Фріске побажав Дмитру Шепелєву смерті.

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