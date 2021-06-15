Пугачева на новом фото выглядит моложе Галкина: Алла Борисовна вообще не стареет
Популярный юморист Максим Галкин опубликовал селфи со своей супругой Аллой Пугачевой. В Сети обсуждают новое фото пары
Сейчас Алла Пугачева уже не выступает, певица редко выходит в свет, и практически не дает интервью. Сейчас все свое время артистка посвящает их с Максимом Галкиным детям – Гарри и Лизы. Так что теперь каждый выход Аллы Борисовны и новое ее фото активно обсуждается в Сети.
У себя в Instagram Максим Галкин решил порадовать поклонников звездной семьи, показав совместное фото с Аллой Пугачевой, сделанное в салоне автомобиля.
Подписчики обратили внимание, что на снимке 72-летняя певица выглядит моложе 44-летнего супруга.
- "Какие хорошенькие! Аллочка красавица наша! Любим вас!"
- "Алла Борисовна вообще не стареет"
- "С каждым годом все красивее и глаза счастливые"
- "Алла Борисовна выглядит моложе Галкина"
- "А говорят, что время нельзя повернуть вспять. Оказывается, можно и любовь тому причина. Алла вы хорошеете с каждым днем"
Напомним, в этом году Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют 20-ю годовщину совместной жизни. Знаменитости познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Вскоре они развелись – сердце Примадонны отвоевал младший ее на 27 лет юморист. Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.
Стоит отметить, что дети Пугачевой и Галкина не боятся камеры и всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты – они готовят, стихи рассказывают, поют. Поклонники всегда рады, когда в соцсетях появляются новые видео с двойняшками. Например, недавно Гарри и Лиза продемонстрировали свое актерское мастерство.
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