Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пугачева на новом фото выглядит моложе Галкина: Алла Борисовна вообще не стареет

Сегодня, 19:31

Популярный юморист Максим Галкин опубликовал селфи со своей супругой Аллой Пугачевой. В Сети обсуждают новое фото пары

В Сети обсуждают новое фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина
В Сети обсуждают новое фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сейчас Алла Пугачева уже не выступает, певица редко выходит в свет, и практически не дает интервью. Сейчас все свое время артистка посвящает их с Максимом Галкиным детям – Гарри и Лизы. Так что теперь каждый выход Аллы Борисовны и новое ее фото активно обсуждается в Сети.

У себя в Instagram Максим Галкин решил порадовать поклонников звездной семьи, показав совместное фото с Аллой Пугачевой, сделанное в салоне автомобиля.

В Сети обсуждают новое фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина
В Сети обсуждают новое фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Подписчики обратили внимание, что на снимке 72-летняя певица выглядит моложе 44-летнего супруга.

  • "Какие хорошенькие! Аллочка красавица наша! Любим вас!"
  • "Алла Борисовна вообще не стареет"
  • "С каждым годом все красивее и глаза счастливые"
  • "Алла Борисовна выглядит моложе Галкина"
  • "А говорят, что время нельзя повернуть вспять. Оказывается, можно и любовь тому причина. Алла вы хорошеете с каждым днем"

Напомним, в этом году Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют 20-ю годовщину совместной жизни. Знаменитости познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Вскоре они развелись – сердце Примадонны отвоевал младший ее на 27 лет юморист. Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.

Стоит отметить, что дети Пугачевой и Галкина не боятся камеры и всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты – они готовят, стихи рассказывают, поют. Поклонники всегда рады, когда в соцсетях появляются новые видео с двойняшками. Например, недавно Гарри и Лиза продемонстрировали свое актерское мастерство.

Почему в СМИ ходили слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина – смотрите сюжете:

Ранее бывшая домработница Аллы Пугачевой раскрыла детали начала романа Галкина и Примадонны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как Пугачева лишилась главной роли в фильме из-за Ротару - признание известного актера Алла не зря тебя присмотрела: муж Пугачевой похорошел и получил дозу комплиментов Почему внука Аллы Пугачевой в семье сравнивают с принцем Гарри - признание Кристины Орбакайте
шоу-бизнес Алла Пугачева Максим Галкин
Реклама

Новости партнеров

Жена знаменитого футболиста разделась топлес. Фотофакт
Жена знаменитого футболиста разделась топлес. Фотофакт
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща

Популярные статьи

Сегодня, 13:41Фаново

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

Сегодня, 07:01Вкусно

Завтрак по-норвежски: каша рисгрот вместо привычной овсянки

Сегодня, 04:14Звездно

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом – Екатерина Репяхова родила ему сына (фото)

Вчера, 16:30Здорово

Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столице

Вчера, 15:55Здорово

Что нужно знать, прежде чем стать донором

Вчера, 15:15Звездно

Вакарчук расстался с супругой из-за другой женщины – СМИ

Вчера, 13:55Фаново

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 12:18Звездно

Именинница Глюкоза засунула руки в торт и дала облизать пальцы своей 14-летней дочери (видео)

Вчера, 09:20Звездно

Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

Вчера, 08:30Events

Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 14 июня для всех знаков зодиака: Львы, вас ждет не день, а бомба!

Вчера, 00:45Звездно

Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

13 июняЗвездно

Умер хореограф Григорий Чапкис

13 июняЗвездно

7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

13 июняЗвездно

Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику

12 июняВкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

Новости партнеров

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Вакарчук заявил о разрыве с женой после 20 лет брака
Вакарчук заявил о разрыве с женой после 20 лет брака
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Илона Гвоздева развенчала популярный миф о танцах
Илона Гвоздева развенчала популярный миф о танцах

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять