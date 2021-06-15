Алла не зря тебя присмотрела: муж Пугачевой похорошел и получил дозу комплиментов

Максима Галкина на новом фото сравнили даже с принцем Гарри и Ильей Лагутенко из Мумий Тролля. Но все однозначно написали, что он красавчик

Максим Галкин нарвался на комплименты из-за своего внешнего вида Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин нарвался на шквал комплиментов, опубликовав свое селфи в Instagram. "Всем отличного настроения", – подписал он снимок.

В ответ же ему начали писать комплименты и говорить, как он похорошел.

"Хорошенький такой! Улыбка на миллион", "Симпотяга", "Какой милый", "Какой вы красивый. И вам отличного настроения", "Люблю! Обажаю! Красавчик", "Мне бы в мои 23 выглядеть так же свежо, молодо и лучисто", "Классный мужик ты Максим. Алла не зря тебя присмотрела!" – пишут подписчики в соцсетях.

Алла Пугачева и Максим Галкин – самые высокооплачиваемые артисты в России Фото: instagram.com/maxgalkinru

Кто-то даже сравнил шоумена с принцем Гарри и Ильей Лагутенко – фронтменом группы "Мумий Тролль". Но все однозначно похвалили его улыбку и отметили, что он похорошел.

Тем временем Максима Галкина и Аллу Пугачеву снова развели – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что Максим Галкин поделился своим любимым видео, на котором запечатлена его с Аллой Пугачевой дочь Лиза. В кадре Лизе всего три с половиной годика. Она демонстрирует свои знания французского языка.

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