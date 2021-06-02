Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кристина Орбакайте сравнила своего сына Никиту Преснякова с принцем Гарри – что у них общего

Сегодня, 19:45

Дочь Аллы Пугачевой объяснила, почему в звездной семье Никиту Преснякова часто сравнивают с принцем Гарри

Никита Пресняков и принц Гарри
Никита Пресняков и принц Гарри
Фото: Getty Images, instagram.com/npresnyakov

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, которая на прошлой неделе отметила 50-летие, счастливая мама троих детей. У певицы двое сыновей Никита и Дени и дочка Клава. Как отмечает артистка, каждый из них личность. Но больше всего внимания СМИ приковано к старшему сыну певицы Никите Преснякову, который стал музыкантом и актером.

В документальном фильме о себе Кристина призналась, что в семье Никиту часто сравнивают с внуком Елизаветы II – принцем Гарри.

"Никита – наш принц Гарри. Мы его так когда-то окрестили. Родился в Лондоне и действительно даже порой похож на этого парня, на этого англичанина. Порой своими поступками и суждениями. У него всегда есть свое мнение. Я очен рада. Он очень рано встал самостоятельным. Он всегда искал свою дорогу – совершенно независимую", – поделилась Кристина.

Сам Никита в одном из своих интервью рассказывал, что бунтарь с детства.

"Я был трудный подросток, такой панк-рокер. Меня в 13 лет не пустили к другу на день рождения, и я швырнул стул в окно", – поделился воспоминаниями внук Аллы Пугачевой.

Сын Кристины Орбакайте признался, что всегда хотел быть свободным и не зависеть от своих звездных родственников. Поэтому внук Аллы Пугачевой не часто бывает у нее в гостях.

"Они все моя семья. Я их всех безгранично люблю и уважаю. Но у меня с детства такая натура, что я люблю быть свободным. Я с самого детства существую сам по себе. Мы видимся, но, к сожалению, не прямо чтобы часто. Видимся, связь поддерживаем. Всё хорошо у нас", – сказал Никита.

Алла Пугачева с детьми и внуками
Алла Пугачева с детьми и внуками
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Стоит отметить, что в отличии от принца Гарри Никита Пресняков не дает откровенных интервью и публично ни в чем не обвиняют свою звездную семью.

Напомним, Никита Пресняков — сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте.

Ранее внук Аллы Пугачевой рассказал об увлечениях Гарри и Лизы Галкиных.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дочь Пугачевой умилила Сеть своей искренностью на новом видео: Какая прелесть Пугачева призналась, что Орбакайте в начале карьеры многие унижали
Алла Пугачева Кристина Орбакайте Никита Пресняков
Реклама

Новости партнеров

Скрытые признаки рака легких, на которые нужно обратить внимание
Скрытые признаки рака легких, на которые нужно обратить внимание
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год

Популярные статьи

Сегодня, 14:57Фаново

День летнего солнцестояния-2021: дата самого длинного дня в году

Сегодня, 12:36Модно

68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

Сегодня, 11:04Психо

ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье

Вчера, 20:15Вкусно

Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

Вчера, 11:31Психо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Вчера, 11:07Вкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

Вчера, 10:10Фаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

Вчера, 06:00Звездно

Тарзан поразил Сеть необычным подарком для Наташи Королевой: Какая красота

31 маяПсихо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

31 маяВкусно

Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

31 маяЗвездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

31 маяЗвездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

31 маяВкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

31 маяЗвездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

30 маяЗвездно

Выбрал одну, а пишет другой: Холостяка Тимати раскритиковали за его посты об Алисе Грабовой

Новости партнеров

Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Нікітюк показала кадр з відпочинку в Туреччині
Нікітюк показала кадр з відпочинку в Туреччині
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото
Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять