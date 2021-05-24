Бывшая домработница Пугачевой раскрыла детали начала романа Галкина и Примадонны

Людмила Дороднова рассказала о любовном треугольнике Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Скриншот из YouTube

Людмила Дороднова много лет работала у Аллы Пугачевой домработницей. Она знала о многих событиях в жизни певицы, в том числи и делах сердечных. Когда Пугачева и Киркоров еще была в браке и появлялись на публике, ей было известно, что в их отношениях не все так гладко.

Так на ее глазах начиналась роман Примадонны и Максима Галкина.

"Он приходил, сразу шутки были какие-то. У него всегда были красивые цветы, он без них не приезжал. Ну а чего Алле еще привозить? Для Аллы дороже было, чтобы он сам приехал", – рассказала бывшая домработница в программе "Новые русские сенсации".

Алла Пугачева и Людмила Дороднова Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Когда Пугачева стала понимать, что ей все больше нравится юморист, она съехала от Киркорова и решила пожить в отеле. По словам Людмилы, встречи Галкина и Примадонны продолжались. А чуть позже Алла Борисовна купила себе квартиру в центре Москвы. Киркоров тоже приобрел жилье недалеко от Пугачевой, не желая ее отпускать. Но бывшая домработница Примадонны считает, что в этом любовном треугольником все зависело только от Аллы Борисовны.

"Алле понравился тот, что сделаешь? Это не от меня зависит, мало ли что я хотела, не хотела. Это ни от кого не зависело, это зависело только от Аллы. Не от Максима, а зависело только от Аллы", – сказала Людмила Дороднова.

Ранее Сергей Соседов рассказал, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров никогда не были счастливы в браке.

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