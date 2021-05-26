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72-летняя Пугачева умилила Сеть образом принцессы на вечеринке дочери

Сегодня, 14:52

Вечерний наряд Аллы Пугачевой многим понравился в Instagram. В Сети певицу сравнили с Золушкой

Конечно же, Алла Пугачева не могла пропустить праздник в честь дня рождения своей дочери Кристины Орбакайте. Фото с празднования опубликовал Максим Галкин у себя в Instagram.

Алла Пугачева надела пышное бежево платье, украшенное богатой цветочной вышивкой. Талию певица подчеркнула широким кожаным поясом серебристого цвета, в тон туфелькам.

"На дне рождения Кристины Орбакайте Алла в платье от Валентина Юдашкина и сам Валентин", – подписал снимок супруг певицы.

Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Многие подписчики Галкина оценили наряд Пугачевой.

  • "Просто волшебное платье, как в сказке про Золушку"
  • "Алла Борисовна цветочная принцесса"
  • "Как Золушка"

Напомним, ранее Алла Пугачева и Максим Галкин на вечеринке Кристины Орбакайте станцевали под песню Филиппа Киркорова.

Ранее мы рассказывали. как Алла Пугачева выглядела в 17 лет.

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