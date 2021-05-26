72-летняя Пугачева умилила Сеть образом принцессы на вечеринке дочери
Вечерний наряд Аллы Пугачевой многим понравился в Instagram. В Сети певицу сравнили с Золушкой
Конечно же, Алла Пугачева не могла пропустить праздник в честь дня рождения своей дочери Кристины Орбакайте. Фото с празднования опубликовал Максим Галкин у себя в Instagram.
Алла Пугачева надела пышное бежево платье, украшенное богатой цветочной вышивкой. Талию певица подчеркнула широким кожаным поясом серебристого цвета, в тон туфелькам.
"На дне рождения Кристины Орбакайте Алла в платье от Валентина Юдашкина и сам Валентин", – подписал снимок супруг певицы.
Многие подписчики Галкина оценили наряд Пугачевой.
- "Просто волшебное платье, как в сказке про Золушку"
- "Алла Борисовна цветочная принцесса"
- "Как Золушка"
Напомним, ранее Алла Пугачева и Максим Галкин на вечеринке Кристины Орбакайте станцевали под песню Филиппа Киркорова.
Ранее мы рассказывали. как Алла Пугачева выглядела в 17 лет.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное