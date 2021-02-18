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Дети Пугачевой и Галкина удивили новым талантом: "На это можно смотреть вечно"

Сегодня, 16:01

Максим Галкин опубликовал небольшое видео

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри не только поют и играют на музыкальных инструментах, теперь поклонники звездной семьи узнали еще об одном таланте двойняшек.

В Instagram Максим Галкин опубликовал видео, на котором Гарри и Лиза демонстрируют свое актерское мастерство. Двойняшки решили изобразит фанатов своего папы.

"Максим Галкин, какая встреча", — с акцентом произнес Гарри, кого-то пародируя.

"Может подпись? Пожалуйста, автограф", — присоединилась Лиза.

"Давайте селфи!?" — предложил мальчик.

"Селфи, селфи, селфи! Спасибо большое, Максим Галкин! Мы пошли, пока, пока! Бай! Максим Галкин — мой кумир", — сказала дочь Аллы Борисовны.

(@maxgalkinru)

В Сети под новым видео звездных наследников уже много положительных комментариев.

"Сатира на высшем уровне", "На это можно смотреть вечно! Нереальные дети!", "Максим, они классные", – написали подписчики Галкина.

Ранее поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом видео с сыном.

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