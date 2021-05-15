Просто жесть: как Дарья Ставничая попрощалась с Холостяком
В 11 выпуске романтического реалити Михаил Заливако вручил розы Ане и Розали, а Даша поехала домой
На последней церемонии роз в 11 выпуске реалити шоу "Холсотяк-11" Михаил Заливако попрощался с Дашей. Герой проекта посчитал, что девушка не испытывает к нему романтических чувств.
В своем Instagram-аккаунте Ставничая опубликовала пост с видео того, как она покидает проект. "Все хорошее когда-то заканчивается, вот и нашей истории наступил конец...", – написала она.
Девушка также поблагодарила людей, которых встретила на "Холостяке" и за кадром шоу.
Как отреагировали зрители
В комментариях Дашу поддержали поклонники, которые написали ей много теплых слов, отметив, что она достойна лучшего:
- "И к лучшему, вы достойны большего!"
- "Даша, я уверена, ты еще найдешь свое счастье, иначе быть не может"
- "Ты все равно самая лучшая"
- "Не вижу смысла дальше смотреть это шоу без тебя"
Мы также писали, что Юля Зайка вернулась на проект и познакомилась с мамой Холостяка.
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