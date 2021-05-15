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Просто жесть: как Дарья Ставничая попрощалась с Холостяком

Сегодня, 10:09

В 11 выпуске романтического реалити Михаил Заливако вручил розы Ане и Розали, а Даша поехала домой

На последней церемонии роз в 11 выпуске реалити шоу "Холсотяк-11" Михаил Заливако попрощался с Дашей. Герой проекта посчитал, что девушка не испытывает к нему романтических чувств.

В своем Instagram-аккаунте Ставничая опубликовала пост с видео того, как она покидает проект. "Все хорошее когда-то заканчивается, вот и нашей истории наступил конец...", – написала она.

, 11 (@stavnicha_dasha)

Девушка также поблагодарила людей, которых встретила на "Холостяке" и за кадром шоу.

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Как отреагировали зрители

В комментариях Дашу поддержали поклонники, которые написали ей много теплых слов, отметив, что она достойна лучшего:

  • "И к лучшему, вы достойны большего!"
  • "Даша, я уверена, ты еще найдешь свое счастье, иначе быть не может"
  • "Ты все равно самая лучшая"
  • "Не вижу смысла дальше смотреть это шоу без тебя"
Скриншот: instagram.com/stavnicha_dasha
Скриншот: instagram.com/stavnicha_dasha

Мы также писали, что Юля Зайка вернулась на проект и познакомилась с мамой Холостяка.

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