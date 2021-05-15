Просто жесть: как Дарья Ставничая попрощалась с Холостяком

В 11 выпуске романтического реалити Михаил Заливако вручил розы Ане и Розали, а Даша поехала домой

На последней церемонии роз в 11 выпуске реалити шоу "Холсотяк-11" Михаил Заливако попрощался с Дашей. Герой проекта посчитал, что девушка не испытывает к нему романтических чувств.

В своем Instagram-аккаунте Ставничая опубликовала пост с видео того, как она покидает проект. "Все хорошее когда-то заканчивается, вот и нашей истории наступил конец...", – написала она.

Девушка также поблагодарила людей, которых встретила на "Холостяке" и за кадром шоу.

Как отреагировали зрители

В комментариях Дашу поддержали поклонники, которые написали ей много теплых слов, отметив, что она достойна лучшего:

"И к лучшему, вы достойны большего!"

"Даша, я уверена, ты еще найдешь свое счастье, иначе быть не может"

"Ты все равно самая лучшая"

"Не вижу смысла дальше смотреть это шоу без тебя"

Скриншот: instagram.com/stavnicha_dasha

Скриншот: instagram.com/stavnicha_dasha

Мы также писали, что Юля Зайка вернулась на проект и познакомилась с мамой Холостяка.

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