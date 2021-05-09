Анна Богдан из Холостяка-11 назвала свою фаворитку среди соперниц
Девушка призналась в этом после того, как ее соперница покинула шоу
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан, которая резко отреагировала на критику хейтеров назвала имя участницы, которая ей нравилась. Вернее сказать – бывшей участницы.
После 10 выпуска реалити Богдан опубликовала в своем Insta-профиле пост, где написала о церемонии роз. Она также упомянула Джессику, признавшись, что та вызывала у нее положительные эмоции.
"...Джессика остается без розы. Честно, меня это даже шокировало... Я не могу сказать, что с Джессикой мы были близкие подруги, но было в ней то, за что она мне нравилась. Я наверное, в силу своего характера, люблю ярких личностей. Каждый из нас выбирает свою фаворитку... И кто-то располагает к себе больше, а кто-то меньше", – рассказала фолловерам Богдан.
Некоторые подписчики Анны Богдан поддержали ее, выразив уверенность, что она станет победительницей "Холостяка-11", а другие написали, что они болели за Джессику:
- "С самого начала болела за Джессику"
- "Думаю, что он в финале выберет тебя"
- "Я была уверена, что в финале будете вы с Джессикой"
- "За Джессику"
Ранее мы писали, что в соцсетях с шоком восприняли уход Джессики из Холостяка.
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