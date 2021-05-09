Анна Богдан из Холостяка-11 назвала свою фаворитку среди соперниц

Девушка призналась в этом после того, как ее соперница покинула шоу

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан, которая резко отреагировала на критику хейтеров назвала имя участницы, которая ей нравилась. Вернее сказать – бывшей участницы.

После 10 выпуска реалити Богдан опубликовала в своем Insta-профиле пост, где написала о церемонии роз. Она также упомянула Джессику, признавшись, что та вызывала у нее положительные эмоции.

"...Джессика остается без розы. Честно, меня это даже шокировало... Я не могу сказать, что с Джессикой мы были близкие подруги, но было в ней то, за что она мне нравилась. Я наверное, в силу своего характера, люблю ярких личностей. Каждый из нас выбирает свою фаворитку... И кто-то располагает к себе больше, а кто-то меньше", – рассказала фолловерам Богдан.

Некоторые подписчики Анны Богдан поддержали ее, выразив уверенность, что она станет победительницей "Холостяка-11", а другие написали, что они болели за Джессику:

"С самого начала болела за Джессику"

"Думаю, что он в финале выберет тебя"

"Я была уверена, что в финале будете вы с Джессикой"

"За Джессику"

Скриншот: instagram.com/hannastorozhuk

Скриншот: instagram.com/hannastorozhuk

Ранее мы писали, что в соцсетях с шоком восприняли уход Джессики из Холостяка.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться