Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анна Богдан из Холостяка-11 назвала свою фаворитку среди соперниц

Сегодня, 09:31

Девушка призналась в этом после того, как ее соперница покинула шоу

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан, которая резко отреагировала на критику хейтеров назвала имя участницы, которая ей нравилась. Вернее сказать – бывшей участницы.

После 10 выпуска реалити Богдан опубликовала в своем Insta-профиле пост, где написала о церемонии роз. Она также упомянула Джессику, признавшись, что та вызывала у нее положительные эмоции.

"...Джессика остается без розы. Честно, меня это даже шокировало... Я не могу сказать, что с Джессикой мы были близкие подруги, но было в ней то, за что она мне нравилась. Я наверное, в силу своего характера, люблю ярких личностей. Каждый из нас выбирает свою фаворитку... И кто-то располагает к себе больше, а кто-то меньше", – рассказала фолловерам Богдан.

, | 11 (@hannastorozhuk)

Некоторые подписчики Анны Богдан поддержали ее, выразив уверенность, что она станет победительницей "Холостяка-11", а другие написали, что они болели за Джессику:

  • "С самого начала болела за Джессику"
  • "Думаю, что он в финале выберет тебя"
  • "Я была уверена, что в финале будете вы с Джессикой"
  • "За Джессику"
Скриншот: instagram.com/hannastorozhuk
Скриншот: instagram.com/hannastorozhuk

Ранее мы писали, что в соцсетях с шоком восприняли уход Джессики из Холостяка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Участницам шоу Холостяк не платят за съемки - откровенное признание (фото) Джессика покинула проект Холостяк-11 в 10 выпуске. Михаил Заливако назвал причину 10 выпуск Холостяка-11: Михаил Заливако познакомился с родными всех участниц. Как это было
Холостяк 11
Реклама

Новости партнеров

Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах

Популярные статьи

Сегодня, 09:00Фаново

Декоммунизация может убить "Родину-мать". Как возводился знаковый монумент Киева

Сегодня, 05:20Фаново

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

Вчера, 20:47Фаново

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

Вчера, 08:56Звездно

Каменских поздравила Потапа с днем рождения сексуальным признанием

Вчера, 08:00Вкусно

Чем удивить маму – три вкусные идеи из разных стран

Вчера, 06:40Фаново

День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

Вчера, 00:07Звездно

Джессика покинула проект Холостяк-11 в 10 выпуске. Михаил Заливако назвал причину

7 маяМодно

Внучка Ротару прогулялась по Нью-Йорку в колье за 580 тыс. гривен — такое же было у Грейс Келли

7 маяЗвездно

Холостяк Заливако подтвердил, что находится в отношениях. А в Сети назвали имя победительницы проекта

7 маяВкусно

10 неожиданных способов приготовления кабачков

7 маяЗвездно

А вы узнаете на этих свадебных фото Ольгу Сумскую? Смотрим снимки, сделанные 25 лет назад

7 маяЗвездно

В месяц можно заработать 70 тысяч гривен – звезды честно о своем заработке в Instagram

6 маяЗвездно

Кароль закрутила роман с супругом, будучи в других отношениях, – признание экс-бойфренда певицы

6 маяПсихо

Что подарить женщине по ее знаку зодиака

6 маяВкусно

Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

6 маяАктуально

Как получить фигуру мечты: главные правила питания и эффективных тренировок

Новости партнеров

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Астафьева похвасталась пышными формами в блестящем платье. Фото
Астафьева похвасталась пышными формами в блестящем платье. Фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять