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На маму или папу? На кого похож Холостяк Михаил Заливако (голосование)

Сегодня, 22:20

В проекте Холостяк были показаны архивные фото родителей Михаила – Владимира и Ларисы. Предлагаем проголосовать, на кого больше похож Заливако

Михаил Заливако с родителями
Михаил Заливако с родителями
Фото: Скриншот из видео, пресс-служба

Если в 10 выпуске проекта "Холостяк-11" Михаил Заливако знакомился с родителями каждой из участниц, то на этот раз, в 11 эпизоде, Холостяк познакомил девушек со своими друзьями и родными.

Михаил также поделился фотографиями из семейного архива. На снимках Заливако, будучи еще совсем маленьким, позирует с папой и мамой.

Предлагаем проголосовать – на какого из родителей похож Холостяк? (Голосование – в конце материала)

Михаил Заливако с отцом
Михаил Заливако с отцом
Фото: Скриншот из видео

А вот и архивные фото Михаила с мамой.

Михаил Заливако с мамой
Михаил Заливако с мамой
Фото: Скриншот из видео

Родители Миши развелись, когда ему было около 13 лет. Как признается Заливако, он почти не почувствовал расставание отца и матери, ведь они продолжали общение друг с другом.

По словам мамы Михаила, со своим бывшим супругом они были скорее очень близкими друзьями, нежели возлюбленными.

А теперь еще раз посмотрите на фото родителей Заливако и проголосуйте:

Ранее мы рассказали, кто покинул проект в десятом выпуске "Холостяка-11".

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