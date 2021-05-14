На маму или папу? На кого похож Холостяк Михаил Заливако (голосование)
В проекте Холостяк были показаны архивные фото родителей Михаила – Владимира и Ларисы. Предлагаем проголосовать, на кого больше похож Заливако
Если в 10 выпуске проекта "Холостяк-11" Михаил Заливако знакомился с родителями каждой из участниц, то на этот раз, в 11 эпизоде, Холостяк познакомил девушек со своими друзьями и родными.
Михаил также поделился фотографиями из семейного архива. На снимках Заливако, будучи еще совсем маленьким, позирует с папой и мамой.
Предлагаем проголосовать – на какого из родителей похож Холостяк? (Голосование – в конце материала)
А вот и архивные фото Михаила с мамой.
Родители Миши развелись, когда ему было около 13 лет. Как признается Заливако, он почти не почувствовал расставание отца и матери, ведь они продолжали общение друг с другом.
По словам мамы Михаила, со своим бывшим супругом они были скорее очень близкими друзьями, нежели возлюбленными.
А теперь еще раз посмотрите на фото родителей Заливако и проголосуйте:
Ранее мы рассказали, кто покинул проект в десятом выпуске "Холостяка-11".
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