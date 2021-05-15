11 выпуск Холостяка-11: Михаил Заливако познакомил участниц со своей мамой

Узнайте самые интересные подробности нового выпуска проекта "Холостяк-11". Как прошло знакомство девушек с родными и близкими Михаила Заливако

Как прошел 11 выпуск Холостяка-11 Фото: скриншот

В 11-м выпуске проекта "Холостяк-11" Михаил Заливако знакомил девушек со своей мамой и близкими друзьями.

Ранее мы уже рассказали, кто покинул проект в 11-м выпуске. А в этом материале мы коротко описали все самые интересные и яркие моменты нового эпизода романтического реалити.

Аня

Перед знакомством с родными и друзьями Михаил Заливако повел Аню на занятия по кикбоксингу. Такое решение Холостяк принял после того, как вспомнил, что Аня когда-то хотела заниматься тайским боксом.

Нельзя сказать, что девушка действительно была в восторге от идеи такого свидания – ей больше нравилось не биться, а целоваться.

Скриншот: видео

После этого пару ждала встреча с мамой Миши, его друзьями и маленькой крестницей в ресторане.

Перед этим Аня выбирала подарок для крестницы Миши вместе с его мамой, пока сам Холостяк уехал по делам.

Скриншот: видео

Ане пришлось одной знакомиться с матерью Заливако – Ларисой. Женщина расспрашивала Аню про семью, своего сына и ее чувства. Маму Холостяка немного смутил тот момент, что девушка несколько раз упомянула, что ей нравится в Михаиле "активность и экстрим", но она ничего не сказала про его мужские качества.

Позже действие переместилось в ресторан, где Аня познакомилась с друзьями и крестницей Миши.

Скриншот: видео

Даша

С Дашей Холостяк сначала прокатился на колесе обозрения, а затем повел девушку в свой офис и познакомил со своим коллегой и по совместительству близким другом – Владимиром.

Скриншот: видео

Позже прошло знакомство Даши с мамой Миши. И оно не заладилось, им не удалось найти общий язык.

Кроме матери Михаила, Даша познакомилась по видеосвязи еще и с отцом Холостяка. Он показался ей очень добродушным и с хорошим чувством юмора. Даша стала единственной участницей, которая познакомилась с папой Заливако.

Скриншот: видео

Розали

Розали и Миша перед знакомством с мамой Холостяка создавали мультик. Заливако сохранил блокнот, в котором они с Розали ранее написали ее "историю жизни". По мотивам рассказа пара нарисовала мультфильм и даже озвучила его!

Скриншот: видео

Розали очень понравилась маме Михаила, которая отметила, что девушка очень красива и приятная в общении.

И главная новость выпуска – на проект вернулась Юлия "Зайка"! О ее возвращении читайте в еще одном нашем материале.

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