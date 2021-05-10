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Джессика из Холостяка расставила все точки над "і", рассказав правду о шоу

Сегодня, 12:48

Девушка рассказала, почему все участницы часто покупали средства по уходу за кожей и волосами, а также призналась, действительно ли на проекте все "по-настоящему"

Джессика покинула проект в 10 выпуске
Джессика покинула проект в 10 выпуске
Фото: instagram.com/antoniajessica

Джессика Чеги, которая покинула реалити в 10 выпуске "Холостяка-11", призналась – на проекте все взаправду.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала пост, в котором рассказала подробности о проекте "Холостяк".

"Конечно, у "Холостяка", как и у любого другого телешоу, есть сюжетная линия. Но это не причина не доверять его справедливости и искренности, ведь все окончательные решения всегда были за Мишей и каждой из девушек", – написала Джессика.

По словам Чеги, поначалу ей было очень трудно находиться в окружении незнакомых людей, но она очень быстро привыкла к своим соперницам и съемочной группе.

Также Джессика подчеркнула, что девушкам не платили деньги на проекте, кроме суточных, которые выдавались каждой из участниц на питание.

Джессика Чеги
Джессика Чеги
Фото: instagram.com/antoniajessica

Кроме этого, девушка призналась, что она и многие другие участницы нередко покупали себе средства по уходу за кожей и волосами. Девушкам часто делали прически и профессиональный макияж, после которых страдали кожа лица и локоны участниц.

И еще один интересный факт – Джессика подала свою анкету для участия в "Холостяке" за пару недель до старта съемок, поэтому была уверена, что не станет участницей шоу.

"Холостяк" стал для меня толчком начать все с чистого листа и по-другому посмотреть на свою жизнь. Я очень благодарна за такой опыт и за хорошие воспоминания, которые навсегда остались в моем сердце", – написала Чеги.

Ранее мы писали, что Анна Богдан из Холостяка-11 назвала свою фаворитку среди соперниц.

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