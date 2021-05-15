Просто жесть: як Даша Ставнича попрощалася з Холостяком
У 11 випуску романтичного реаліті Михайло Залівако вручив троянди Ані і Розалі, а Даша поїхала додому
На останній церемонії троянд в 11 випуску реаліті шоу "Холсотяк-11" Михайло Залівако попрощався з Дашею. Герой проекту вважає, що дівчина не відчуває до нього романтичних почуттів.
У своєму Instagram-акаунті Ставнича опублікувала пост з відео того, як вона залишає проєкт. "Все хороше колись закінчується, ось і нашій історії настав кінець...", – написала вона.
Дівчина також подякувала людям, яких зустріла на "Холостяку" і за кадром шоу.
Як відреагували глядачі
У коментарях Дашу підтримали шанувальники, які написали їй багато теплих слів, зазначивши, що вона гідна кращого:
- "І на краще, ви гідні більшого!"
- "Даша, я впевнена, ти ще знайдеш своє щастя, інакше бути не може"
- "Ти все одно найкраща"
- "Не бачу сенсу далі дивитися це шоу без тебе"
Ми також писали, що Юля Зайка повернулася на проєкт і познайомилася з мамою Холостяка.
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