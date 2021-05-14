Юля Зайка вернулась на проект и познакомилась с мамой Холостяка: как все прошло

Впервые в истории проекта "Холостяк" финалистками стали три девушки

Юлия "Зайка" Бельченко Фото: instagram.com/julz_seven

В 11 выпуске проекта "Холостяк-11" Михаил Заливако отправил домой Дашу Ставничую. Казалось бы, в финале осталось две девушки – Розали и Аня. Но зрителей ждал очень неожиданный поворот событий – на проект вернулась Юля "Зайка", которая покинула реалити еще в 9-м выпуске.

Юлия отправила Михаилу записку с просьбой дать ей второй шанс и прийти на место их первого свидания. Михаил Заливако принял приглашение и пара снова встретилась! А еще "Зайка" познакомила Заливако со своей мамой, и сама пообщалась с мамой Холостяка. Рассказываем, как все прошло и почему Юлия стала третьей финалисткой.

Признание "Зайки"

Юля позвала Холостяка в тот же ресторан, в котором они были на самом первом их свидании. "Зайка" надела платье и туфли, которые купил ей тогда Михаил.

"Я не видел Юлю две недели, а будто прошел год. Мне было интересно послушать, что она скажет", – заявил перед свиданием Холостяк.

Скриншот: кадр из видео

Юля переживала из-за того, что ранее покинула проект, ведь она не успела выразить искренние чувства и сказать Михаилу главное:

"Я здесь, чтобы сказать тебе очень важные вещи. Первый вопрос – слухи, которые ходили вокруг меня на проекте. Про эскорт и так далее…Я никогда этим не занималась! Второе и самое главное – я реально хочу быть с тобой. Я тебя люблю!" – призналась Юля.

Холостяк опешил от такого признания. По его словам, в тот вечер он "поверил Юле", хотя и "был в шоке" от ее слов.

Знакомство с мамами

Так как в этом выпуске Заливако знакомил участниц со своими родными, он решил представить Юлю своей маме. Они пообщались по видеосвязи.

"Мне 27 лет, я из Киева и я очень влюблена в вашего сына", – заявила Юля маме Михаила и расплакалась.

Холостяк отметил, что девушка очень понравилась его маме и он был рад, что познакомил их.

Скриншот: кадр из видео

Позже пришло время знакомства с мамой Юли – Ириной. Холостяку было интересно пообщаться с ней и узнать, какой "Зайка" была в детстве.

"Мне казалось что это будет ответом на все недопонимания, которые у меня есть с Юлей", – поделился Холостяк.

Мама девушки отметила, что Юле еще нужно учиться раскрывать свои истинные чувства.

"Ей нужно быть более открытой, нужно этому научиться", – подметила Ирина.

Скриншот: кадр из видео

Женщина увидела в Холостяке своего будущего зятя: "Они смотрят друг на друга восхищенными глазами. Возможно, Миша стал бы моим зятем. Я была бы не против. Внуков хочу".

Кажется, чувства Холостяка к Юлей "Зайке" еще не остыли, поэтому девушка стала третьей финалисткой проекта. В конце их свидания, Заливако отвел Юлю в цветочный магазин и вручил ей розу.

"Я хочу, чтобы ты вернулась", – сказал Холостяк Юле.

Скриншот: кадр из видео

Ранее мы рассказали, кто покинул проект в десятом выпуске "Холостяка-11".

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