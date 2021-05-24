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Продовжують SHUMіти. Пісня Go_A посіла перше місце в рейтингу найкращих хітів в Італії

Сьогодні, 14:12

Український електрофолк гурт Go_A продовжує підкорювати слухачів. Тепер "Шум" лідирує навіть в італійському рейтингу хітів

Go_A на "Євробаченні-2021"
Go_A на "Євробаченні-2021"
Фото: eurovision.tv

Представники України на "Євробаченні-2021" Go_A, які проведуть дебютний сольний концерт у Києві, продовжують залишатися в рейтингу найкращих світових хітів Spotify 50 Viral. Тільки якщо до фіналу конкурсу трек гурту був на п'ятому місці, то тепер він піднявся на четверте.

Більш того, "Шум" Go_A зайняв перше місце в рейтингу Spotify в Італії – країні, яка стала переможцем "Євробачення-2021".

Слухачі по всьому світу дійсно в захваті від автентичної музики українського колективу.

Раніше Сергій Притула заявив, що Go_A могли піднятися вище в турнірній таблиці, якби не "холодний душ" деяких країн.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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