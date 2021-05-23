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Притула заявил, что Go_A могли подняться выше в турнирной таблице, если бы не "холодный душ" некоторых стран

Сегодня, 17:41

Сергей Притула прокомментировал выступление Go_A на "Евровидении-2021". Он считает, что оценки некоторых стран помешали Украине занять более высокое место в турнирной таблице

Фото: eurovision.tv, instagram.com/eurovision.ua

Сергей Притула отреагировал на выступление группы Go_A на "Евровидении-2021". По его мнению, этно-фолк-группа "не потеряется в джунглях украинского шоу-бизнеса".

У себя в Facebook телеведущий поздравил Go_A с пятым место на международном конкурсе.

"Это было очень достойное выступление. И пятое место – это, безусловно, успех! Могли ли мы вчера выиграть? Не факт. Могли быть еще выше в турнирной таблице? Да!" – написал Сергей Притула.

Сергей Притула и Go_A
Сергей Притула и Go_A
Фото: Facebook-страница Сергея Притулы

По его словам, Украина могла быть выше в турнирной таблице, если бы не оценки некоторых стран.

"Однако судьи из разных стран устроили нам "холодный душ", поставив выше нас в рейтинге, к примеру, Болгарию. Напоете ее песню без предварительного просмотра в ютубчике? И даже Россию. Пинг-понг 12 баллами, которые устроили между собой Молдова и Болгария, оставил неприятное послевкусие. Это не fair play, друзья. Возможно, это как-то связано с одним российским продюсером болгарского происхождения, готовившим Молдову к конкурсу?" – поделился мнением телеведущий.

Go_A в финале Евровидения-2021
Go_A в финале Евровидения-2021
Фото: eurovision.tv

Но он отметил, что украинскую группу поддержали зрители.

"И наш "Шум" отозвался в сердцах зрителей всех без исключения стран. Все 38 стран дали нам баллы от зрителей! 267 баллов и второе место. Больше взяли только итальянцы", – написал Притула.

Также телеведущий поблагодарил за первую в истории выступлений Украины на "Евровидении" песню, исполненную полностью на украинском. Он пожелал Go_A "шуметь еще много лет".

Ранее мы рассказывали, что выступление Go_A попало на первое место в трендах YouTube. Также фронтмен победившей на "Евровидении-2021" группы Måneskin сказал, что песня Go_A его самая любимая на конкурсе в этом году.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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