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Евровидение-2021: кто голосовал за Go_A и кому Украина отдала свои голоса (таблица)

Сегодня, 17:51

Представители Украины вошли в ТОП-5 триумфаторов конкурса в Роттердаме

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Такое ощущение, что в этом году на "Евровидении-2021" победили не только итальянцы Måneskin, но и украинская группа Go_A.

Мы уже писали, как вся Европа пела хит SHUM, что выступление Go_A на "Евровидении-2021" попало на первое место в трендах YouTube, а еще фронтмен Måneskin сказал, что песня Go_A – его самая любимая на конкурсе в этом году.

Но кто в финале поддержал Go_A и кому свои голоса отдали жюри и украинцы?

Как на "Евровидении-2021" голосовали за Украину

Оценки жюри:

  • 1 балл – Италия, Греция
  • 2 балла – Португалия
  • 3 балла – Норвегия, Исландия, Нидерланды
  • 4 балла – Израиль, Эстония
  • 5 баллов – Германия, Австралия, Румыния
  • 6 баллов – Азербайджан, Ирландия
  • 7 баллов – Латвия, Грузия
  • 8 баллов – Швеция
  • 9 баллов – Мальта
  • 10 баллов – Бельгия
  • 12 баллов – Литва

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Оценки зрителей:

  • 1 балл – Дания, Мальта
  • 2 балла – Швейцария
  • 4 балла – Германия, Великобритания, Албания, Швеция, Северная Македония
  • 5 баллов – Норвегия, Нидерланды, Сан-Марино, Греция, Эстония
  • 6 баллов – Испания, Грузия, Латвия, Кипр, Болгария
  • 7 баллов – Словения, Австрия, Россия, Румыния
  • 8 баллов – Ирландия, Азербайджан, Сербия, Хорватия, Исландия
  • 10 баллов – Австралия, Бельгия, Португалия, Финляндия, Молдова, Чехия
  • 12 баллов – Израиль, Франция, Италия, Польша, Литва

Общее количество баллов у Go_A – 364.

Скриншот: eurovision.tv

Как на "Евровидении-2021" голосовала Украина

Оценки жюри:

  • 12 баллов – Италии
  • 10 баллов – Франции
  • 8 баллов – Швейцарии
  • 7 баллов – Израилю
  • 6 баллов – Бельгии
  • 5 баллов – Мальте
  • 4 балла – Исландии
  • 3 балла – Азербайджану
  • 2 балла – Португалии
  • 1 балл – Норвегии

Оценки зрителей:

  • 12 баллов – Италии
  • 10 баллов – Литве
  • 8 баллов – Финляндии
  • 7 баллов – Швейцарии
  • 6 баллов – Исландии
  • 5 баллов – Франции
  • 4 балла – России
  • 3 балла – Азербайджану
  • 2 бала – Швеции
  • 1 балл – Бельгии

Ранее в Сети раскритиковали украинское жюри на "Евровидении" из-за оценок Литве.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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