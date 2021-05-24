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Go_A проведет дебютный сольный концерт в Киеве: когда, где и какая цена билета

Сегодня, 08:13

Мероприятие пройдет в формате open-air на День рождение столицы

Группа Go_A проведет свой первый сольный концерт за всю историю гастролей. Он состоится 30 мая на террасе D 12 в Киеве. Об этом сообщили исполнители на странице в Instagram .

Фото: скриншот

Недавно состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2021", где украинский Go_A попал в пятерку лидеров и получил второе место в номинации зрительских симпатий.

30 мая на День Киева он готов удивлять украинских поклонников на сольном концерте в столице. Мероприятие проведут в формате open-air вечеринки на террасе D 12 неподалеку от Андреевского спуска. "С нетерпением ждем встречи с вами!", – пишет Go_A в обращении Instagram-публикации.

Старт концерта в 18:00, а завершение – 22:00. Терраса находится на улице Десятинной 12 и прайс билета – 550 гривен. Мероприятие будет проходить с соблюдением всех карантинных правил.

Недавно мы рассказали об индийском фестивале красок "Холи", который пройдет в Киеве.

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