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Это успех: выступление Go_A на Евровидении-2021 попало на первое место в трендах YouTube

Сегодня, 16:57

Номер представителей Украины на конкурсе посмотрели более 9 млн раз

Фото: YouTube, instagram.com/go_a_band

Несмотря на то, что минувшим вечером состоялся финал "Евровидения-2021", где выступали украинцы Go_A, в тренды YouTube попал их первый выход на сцену арены Ahoy в первом полуфинале, 18 мая.

На сегодняшний день вкладка трендов в YouTube выглядит так: на первом месте – Go_A – SHUM в первом полуфинале, на втором – Måneskin – Zitti E Buoni в гранд-финале. У них 9,1 млн и 10 млн просмотров соответственно.

Скриншот: youtube.com/feed/trending

На четвертом месте в ТОПе популярных видео YouTube еще одна участница "Евровидения-2021" – Манижа. Она представляла на конкурсе Россию.

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Что касается самых просматриваемых видео с "Евровидения-2021" в Роттердаме, то Måneskin на первом месте – Zitti e buoni посмотрели и послушали более 10 млн раз. Далее француженка Barbara Pravi – Voilà с 3 млн просмотров, Go_A в финале посмотрели более 1,5 млн, а в первом полуфинале – более 9 млн раз.

Смотрите выступление Go_A в финале "Евровидения-2021":

Напомним, что ранее фронтмен победившей на "Евровидении-2021" группы Måneskin сказал, что песня Go_A – его самая любимая на конкурсе в этом году.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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