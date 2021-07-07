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Принц Гарри разочаровался в королевской семье еще до встречи с Меган Маркл

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
7 июля, 08:35
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Королевский эксперт рассказала, что у принца Гарри стали портиться отношения с королевской семьей еще до встречи с будущей супругой
Меган Маркл не виновата в ссоре принца Гарри с королевской семьей
Меган Маркл не виновата в ссоре принца Гарри с королевской семьей / Фото: Getty Images

Королевские эксперты продолжают обсуждать непростые отношения принца Гарри с семьей. Если раньше многие считали, что Меган Маркл виновата в ссоре герцога Сассекского и королевской семьи, то сейчас появилась новая версия. Как считает королевский эксперт Камилла Томини, принц Гарри гораздо раньше разочаровался в своих близких. Об этом пишет The Mirror.

Еще до появления Меган было много разговоров о том, что Гарри не нравились некоторые моменты. Он все больше разочаровывался в своей второстепенной роли, особенно после того, как дети Уильяма и Кейт "скинули" его вниз по иерархии престолонаследников, – рассказала Камилла Томини.

Принц Гарри
Принц Гарри / Фото: Getty Images

Ранее в одном из своих интервью принц Гарри признался, что из-за опасений повторить судьбу своей матери, принцессы Дианы, он хотел уйти из королевской семьи еще в молодом возрасте. Он не хотел исполнять обязанности и "работать принцем".

Напомним, недавно появилась информация, что принц Гарри и Меган Маркл приедут осенью в Лондон с детьми. Это будет первая встреча Меган Маркл с королевской семьей после скандального интервью Опре Уинфри.

Из-за чего могут поссориться члены королевской семьи – смотрите сюжете:

Ранее королевская семья проигнорировала книгу Меган Маркл.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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