Меган Маркл столкнулась с новым провалом. Королевская семья проигнорировала ее книгу

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая впервые приедет в Лондон после скандального интервью, недавно издала книгу под названием "Скамейка" (The Bench). На ее создание герцогину вдохновила тесная связь между ее супругом и их чадом – принцем Арчи. Если в США книга стала бестселлером, то в Великобритании ее наоборот назвали полной безвкусицей.
Вдобавок к неоднозначным отзывам читателей, монаршая семья решила не выставлять книгу Меган Маркл в онлайн-магазине королевы Royal Collection Shop. Об этом сообщает The Sun. Книга также потеряла 95 позиций в рейтинге 100 лучших книг на Amazon. После этого "Скамейку" решили уценить почти на 40 процентов.
Вместо того чтобы поддержать творчество супруги принца Гарри, королевская семья сконцентрировала внимание на другой книжной новинке – фотокниге работ Кейт Миддлтон Hold Still: A Portrait of Our Nation. Она включает в себя 100 фотопортретов, которые показывают, как британцы борются с COVID-19.
В мае этого года эксперт Анжела Левин и вовсе в открытую раскритиковала книгу Меган Маркл. В телепрограмме The Royal Beat она назвала его скучным и не предназначенным для детей.
"Детские книги предназначены для детей. Им нравятся слоны, им нравятся тигры. Им не нужна лекция об отношениях с отцом, на каком бы уровне развития ребенок ни находился. Это книга для взрослых, а не для детей. Дети не заинтересованы в том, чтобы им всё это рассказывали. Кроме того, у книги очень скучная обложка", – рассказала Анжела Левин.
Смотрите подробнее о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри:
Ранее британцы выступили против встречи Меган Маркл с королевской семьей в Лондоне.