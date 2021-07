Меган Маркл столкнулась с новым провалом. Королевская семья проигнорировала ее книгу

Новая книга герцогини, которая решила рассказать миру о теплых взаимоотношениях своего супруга и их сына Арчи, была уценена почти на 40 процентов из-за отсутствия спроса

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая впервые приедет в Лондон после скандального интервью, недавно издала книгу под названием "Скамейка" (The Bench). На ее создание герцогину вдохновила тесная связь между ее супругом и их чадом – принцем Арчи. Если в США книга стала бестселлером, то в Великобритании ее наоборот назвали полной безвкусицей.

Вдобавок к неоднозначным отзывам читателей, монаршая семья решила не выставлять книгу Меган Маркл в онлайн-магазине королевы Royal Collection Shop. Об этом сообщает The Sun. Книга также потеряла 95 позиций в рейтинге 100 лучших книг на Amazon. После этого "Скамейку" решили уценить почти на 40 процентов.

Книга Меган Маркл – "Скамейка" / Фото: Amazon

Вместо того чтобы поддержать творчество супруги принца Гарри, королевская семья сконцентрировала внимание на другой книжной новинке – фотокниге работ Кейт Миддлтон Hold Still: A Portrait of Our Nation. Она включает в себя 100 фотопортретов, которые показывают, как британцы борются с COVID-19.

В мае этого года эксперт Анжела Левин и вовсе в открытую раскритиковала книгу Меган Маркл. В телепрограмме The Royal Beat она назвала его скучным и не предназначенным для детей.

"Детские книги предназначены для детей. Им нравятся слоны, им нравятся тигры. Им не нужна лекция об отношениях с отцом, на каком бы уровне развития ребенок ни находился. Это книга для взрослых, а не для детей. Дети не заинтересованы в том, чтобы им всё это рассказывали. Кроме того, у книги очень скучная обложка", – рассказала Анжела Левин.

