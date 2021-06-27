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Принц Уильям и принц Гарри поссорились на похоронах дедушки – инсайдер

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 июня, 10:17
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Ссора между братьями Уильямом и Гарри может возобновиться во время нового визита последнего в Британию
Принц Гарри и принц Уильям не помирились на похоронах принца Филиппа
Принц Гарри и принц Уильям не помирились на похоронах принца Филиппа / Фото: instagram.com/sussexroyal

После скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри, внук Елизаветы II впервые вернулся в Британию в апреле – это были похороны его дедушки принца Филиппа. Тогда СМИ писали, что принцы Уильям и Гарри общались друг с другом и шли рядом.

И если это могло значить, что братья помирились, либо находились на пути к этому, то писатель Роберт Лейси, который является королевским биографом и консультантом Netflix в проекте "Корона", утверждает, что на похоронах внуки Филиппа были не очень доброжелательно настроены по отношению друг к другу.

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В статье для The Daily Mail Лейси написал, что, хотя некоторые надеялись, что похороны "сблизят враждующих братьев", результат был не таким положительным.

Уильям и Гарри на похоронах принца Филиппа
Скриншот: ВВС

У принца Уильяма и принца Гарри была короткая публичная беседа у часовни Святого Георгия, однако вскоре между ними вспыхнул спор.

"Гнев между ними двумя стал настолько невероятно глубоким. Было сказано слишком много резких вещей", – утверждает Роберт Лейси.

Учитывая, что после похорон принца Филиппа перемирия между принцем Уильямом и принцем Гарри не произошло, конфликт между ними вряд ли закончится в ближайшее время.

Напомним, что уже 1 июля в Кенсингтонском дворце состоится открытие памятника принцессе Диане, на котором будут присутствовать и Уильям, и Гарри.

Меган Маркл отсудила у британского таблоида 625 тысяч долларов – смотрите сюжет:

Ранее сообщалось, что Елизавета II не сможет встретиться с принцем Гарри во время его приезда в Лондон.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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