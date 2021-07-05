Меган Маркл впервые приедет в Лондон после скандального интервью

Уже этой осенью может состояться первая встреча Меган Маркл с королевской семьей после скандального интервью

Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Лондон осенью / Фото: Getty Images

В этом году принц Гарри уже дважды был на родине – на похоронах принца Филиппа и на открытии памятника принцессе Диане. Герцог Сассекский уже вернулся в США к Меган Маркл и детям. Но теперь в СМИ появилась информация, что совсем скоро принц Гарри вновь может приехать в Лондон и не один, а с супругой и детьми. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, принц Гарри вместе с семьей будут присутствовать на масштабном мероприятии в честь дня рождения принцессы Дианы, которое Кенсингтонский дворец перенес на осень из-за пандемии.

Меган Маркл и принц Гарри собираются приехать в Лондон / Фото: Getty Images

Стоит отметить, что это будет первая встреча Меган Маркл с королевской семьей после скандального интервью.

Ранее появилась информация, что принц Гарри не помирился с братом. У внуков королевы так и не состоялся тот самый разговор, который мог бы поставить точку в их напряженных отношениях. Уильям обсуждал с братом футбол и другие события, никак не связанные с их ссорой.

"Какие бы разговоры не велись между принцами, они были несерьезными. Уильям знает, что Меган должна быть рядом, чтобы обсуждать проблемы. Потому что всё сказанное должно пройти через нее", – рассказал королевский эксперт.

Возможно, в этот раз сыновьям принцессы Дианы и принца Чарльза удасться наладить отношения.

Ранее мы рассказывали, что Меган Марк и принц Гарри примут участие в торжественном параде по случаю дня рождения королевы, который станет частью празднования в июне 2022 года.