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Встреча принцев Уильяма и Гарри на открытии памятника матери: что означали их жесты и мимика

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
2 июля, 14:46
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Герцог Кембриджский и герцог Сассекский встретились на открытии статуи их матери – принцессы Дианы. Памятник размещен в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца
Принцы Уильям и Гарри
Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Встреча принца Уильяма и Гарри во время открытия памятника их матери в Лондоне стала второй после скандального интервью Меган и Гарри, которое еще больше поссорило семью. Первый раз после интервью братья увиделись на похоронах своего дедушки – принца Филиппа.

Как пишет Daily Mail, эксперт по языку тела Робин Кермод рассказал о том, что означали жесты и мимика принцев на открытии памятника. Внимательно проследив за поведением братьев, Кермод сделал несколько интересных выводов:

  • Принц Уильям взял на себя роль "старшего брата" и был довольно сдержан.
  • Принц Гарри чувствовал себя более свободным, он был "более броским, но напряженным рядом с Уильямом".
  • Братья иногда вели себя синхронно – одинаково шли, держали руки и жестикулировали.
  • Уильям напомнил эксперту принца Филиппа – он был "сильным, уверенным и немного дерзким".

Принцы Уильям и Гарри возле памятника принцессе Диане
Принцы Уильям и Гарри возле памятника принцессе Диане / Фото: Getty Images

Язык тела принца Уильяма более формальный, чем у Гарри. Он подчеркнул это застегнутым пиджаком. В то время как Гарри не застегивал пуговицы. В целом он, кажется, больше осознает важность этого мероприятия, нежели Гарри, – уверен Робин Кемрод.

Принцы Уильям и Гарри на открытии памятника принцессе Диане
Принцы Уильям и Гарри на открытии памятника принцессе Диане / Фото: Getty Images

Также Робин отметил, что Гарри больше жестикулировал и улыбался, был более "ярким", чем его старший брат. А Уильям показал себя, как "уверенного мужчину со статусом".

Язык тела Гарри был более яркий, чем у Уильяма, который держал руки на уровне пупка – традиционная поза лидера или человека со статусом, – говорит эксперт.

Принцы Уильям и Гарри
Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Гарри вел себя более расслабленно, по словам Робина, внутри принц чувствовал напряжение. Особенно хорошо это было видно, когда он трогал свой мизинец левой руки или крутил пуговицу на пиджаке.

Робин Кемрод также добавил, что Уильям, по его мнению, выглядел "вдумчивым и контролирующим" мероприятие, в то время как принц Гарри выглядел "более нервным" – его выдало напряжение в уголках губ, челюсти и надбровных дугах.

Принцы Гарри и Уильям
Принцы Гарри и Уильям / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что принцы находятся в довольно напряженных отношениях вот уже больше года, эксперты уверены, что Уильям и Гарри все еще имеют глубокую семейную связь и будут поддерживать друг друга вне зависимости от ситуации.

По зрительному контакту и невербальному общению, которое было видно между ними, стало ясно, что они разделяют очень сильную связь. Считаю, что независимо от их отношений в данный период, они, несомненно, будут поддерживать друг друга, несмотря на прошлые разногласия, – говорит эксперт.

И только время покажет, смогут ли братья выйти на путь примирения или принц Гарри, который с Меган Маркл и их детьми живет в США, навсегда отдалится от своих королевских родственников.

Ранее мы рассказывали, что может примирить принцев Уильяма и Гарри.

Меган Маркл отсудила у британского таблоида 625 тысяч долларов – смотрите видео:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Цитата дня

«Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия»

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