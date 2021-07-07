Принц Гаррі розчарувався в королівській родині ще до зустрічі з Меган Маркл

Королівська експертка розповіла, що у принца Гаррі стали псуватися стосунки з королівською родиною ще до зустрічі з майбутньою дружиною

Меган Маркл не винна в сварці принца Гаррі з королівською родиною / Фото: Getty Images

Королівські експерти продовжують обговорювати непрості відносини принца Гаррі з сім'єю . Якщо раніше багато хто вважав, що Меган Маркл винна в сварці герцога Сассекського і королівської сім'ї, то зараз з'явилася нова версія. Як вважає королівська експертка Камілла Томіні, принц Гаррі набагато раніше розчарувався в своїх близьких. Про це пише The Mirror.

Ще до появи Меган було багато розмов про те, що Гаррі не подобалися деякі моменти. Він все більше розчаровувався в своїй другорядної ролі, особливо після того, як діти Вільяма і Кейт" скинули "його вниз по ієрархії престолу, – розповіла Камілла Томіні .

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Раніше в одному зі своїх інтерв'ю принц Гаррі зізнався, що через побоювання повторити долю своєї матері, принцеси Діани, він хотів піти з королівської сім'ї ще в молодому віці. Він не хотів виконувати обов'язки і "працювати принцом".

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що принц Гаррі і Меган Маркл приїдуть восени в Лондон з дітьми. Це буде перша зустріч Меган Маркл з королівською родиною після скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі.

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