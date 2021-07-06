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Принц Гарри после поездки в Лондон может пересмотреть свои отношения с Меган Маркл

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
6 июля, 16:27
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Королевский эксперт считает, что принцу Гарри придется сделать сложный выбор, если он хочет сохранить свои отношения с Меган Маркл и помириться с королевской семьей
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: AFP

Принц Гарри решил не задерживаться надолго в Лондоне после открытия памятника принцессе Диане. Он на следующий день вернулся в США к супруге Меган Маркл и детям. Королевский эксперт Дункан Ларкомб считает, что принц Гарри, возможно, все-таки скоро захочет наладить отношения с королевской семьей. Об этом пишет издание Geo News.

"Гарри и Меган, кажется, думают, что они могут существовать в двух мирах одновременно – мире британских королевских особ и американских знаменитостей. Гарри влюбился в американскую жизнь, но он пока на стадии медового месяца. Я думаю, что встреча с братом, особенно по такому трогательному поводу – открытие мемориала их матери, возможно, заставит его задуматься, на что он все это променял", – предположил королевский эксперт.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Не исключает Дункан Ларкомб и разногласий в браке принца Гарри и Меган Маркл.

"Он полностью пожертвовал отношениями со своей семьей ради новой жизни с Меган, и я уверен, это было сделано по ее прихоти. Но в итоге Гарри не сможет без семьи, ведь это его родная кровь. Я думаю, что Гарри и Меган придется пойти на компромисс, чтобы не только наладить отношения с королевской семьей, но и спасти свой брак. Ведь наступит момент, когда принц будет разрываться между Меган и королевской семьей. Им нужно составить план действий по примирению, сделать шаг навстречу и начать общаться с членами королевской семьи, если они хотят сохранить брак", – заявил королевский эксперт.

Смотрите подробнее о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри:

Ранее мы рассказывали, что королевская семья проигнорировала книгу Меган Маркл.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины"

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