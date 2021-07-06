Принц Гарри после поездки в Лондон может пересмотреть свои отношения с Меган Маркл

Королевский эксперт считает, что принцу Гарри придется сделать сложный выбор, если он хочет сохранить свои отношения с Меган Маркл и помириться с королевской семьей

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: AFP

Принц Гарри решил не задерживаться надолго в Лондоне после открытия памятника принцессе Диане. Он на следующий день вернулся в США к супруге Меган Маркл и детям. Королевский эксперт Дункан Ларкомб считает, что принц Гарри, возможно, все-таки скоро захочет наладить отношения с королевской семьей. Об этом пишет издание Geo News.

"Гарри и Меган, кажется, думают, что они могут существовать в двух мирах одновременно – мире британских королевских особ и американских знаменитостей. Гарри влюбился в американскую жизнь, но он пока на стадии медового месяца. Я думаю, что встреча с братом, особенно по такому трогательному поводу – открытие мемориала их матери, возможно, заставит его задуматься, на что он все это променял", – предположил королевский эксперт.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Не исключает Дункан Ларкомб и разногласий в браке принца Гарри и Меган Маркл.

"Он полностью пожертвовал отношениями со своей семьей ради новой жизни с Меган, и я уверен, это было сделано по ее прихоти. Но в итоге Гарри не сможет без семьи, ведь это его родная кровь. Я думаю, что Гарри и Меган придется пойти на компромисс, чтобы не только наладить отношения с королевской семьей, но и спасти свой брак. Ведь наступит момент, когда принц будет разрываться между Меган и королевской семьей. Им нужно составить план действий по примирению, сделать шаг навстречу и начать общаться с членами королевской семьи, если они хотят сохранить брак", – заявил королевский эксперт.

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