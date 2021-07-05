Принц Уильям отказался мириться с принцем Гарри

Принцу Гарри не удалось наладить отношения с братом во время своего приезда в Лондон на открытии памятника принцессе Диане

Принцы Уильям и Гарри не помирились после скандального интервью / Фото: Getty Images

На прошлой неделе принцы Гарри и Уильям вместе открыли памятник своей маме принцессе Диана. Инсайдеры не раз говорили о желании братьев обсудить затянувшийся конфликт и их примирении. Увы, но пока воссоединения Гарри и Уильяма не стоит ждать.

Как рассказал королевский эксперт Ричард Эден в программе "Palace Confidential", у внуков королевы так и не состоялся тот самый разговор, который мог бы поставить точку в их напряженных отношениях. Уильям обсуждал с братом футбол и другие события, никак не связанные с их ссорой.

Принц Гарри и принц Уильям / Фото: Getty Images

"Какие бы разговоры не велись между принцами, они были несерьезными. Уильям знает, что Меган должна быть рядом, чтобы обсуждать проблемы. Потому что всё сказанное должно пройти через нее", — рассказал королевский эксперт.

Отмечается, сейчас принц Гарри уже вернулся в США к Меган Маркл и детям.

Напомним, бывший супруг покойной Дианы, отец Уильяма и Гарри, принц Чарльза специально уехал из Лондона на время визита Гарри. Как пишут западные СМИ, все из-за крупной ссоры принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей.

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