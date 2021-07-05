Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Принц Уильям отказался мириться с принцем Гарри

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
5 июля, 07:34
Копировать ссылку
Принцу Гарри не удалось наладить отношения с братом во время своего приезда в Лондон на открытии памятника принцессе Диане
Принцы Уильям и Гарри не помирились после скандального интервью
Принцы Уильям и Гарри не помирились после скандального интервью / Фото: Getty Images

На прошлой неделе принцы Гарри и Уильям вместе открыли памятник своей маме принцессе Диана. Инсайдеры не раз говорили о желании братьев обсудить затянувшийся конфликт и их примирении. Увы, но пока воссоединения Гарри и Уильяма не стоит ждать.

Как рассказал королевский эксперт Ричард Эден в программе "Palace Confidential", у внуков королевы так и не состоялся тот самый разговор, который мог бы поставить точку в их напряженных отношениях. Уильям обсуждал с братом футбол и другие события, никак не связанные с их ссорой.

Принц Гарри и принц Уильям
Принц Гарри и принц Уильям / Фото: Getty Images

"Какие бы разговоры не велись между принцами, они были несерьезными. Уильям знает, что Меган должна быть рядом, чтобы обсуждать проблемы. Потому что всё сказанное должно пройти через нее", — рассказал королевский эксперт.

Отмечается, сейчас принц Гарри уже вернулся в США к Меган Маркл и детям.

Напомним, бывший супруг покойной Дианы, отец Уильяма и Гарри, принц Чарльза специально уехал из Лондона на время визита Гарри. Как пишут западные СМИ, все из-за крупной ссоры принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей.

Из-за чего могут поссориться члены королевской семьи – смотрите сюжете:

Ранее мы рассказывали, что следует знать о памятнике принцессе Диане.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

"Спасибо, ребята. Вы - лучшая сборная! В такие времена подарили нам праздник, рассказали всему миру, что есть Украина, объединили нас, дали сил! Спасибо, Казаки!"

Потап рэпер, продюсер
Как звезды поддерживают сборную Украины
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
02
дней
07
часов
52
минут
41
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять