Подготовился заранее: на этом Land Rover будут перевозить гроб с принцем Филиппом (фото)

Зеленый автомобиль создали еще в 2003 году под контролем герцога Эдинбургского, когда ему было 82 года

В сети появились фотографии катафалка, который будет перевозить гроб принца Филиппа в часовню Святого Георгия. Напомним, что похороны мужа королевы Елизаветы II состоятся завтра, 17 апреля.

Авто для собственных похорон Филипп создал еще при жизни. Конечно, не он лично собирал этот Land Rover, но работал над проектированием машины.

Он также попросил компанию изменить оригинальный цвет кузова зеленый Бедиз на темно-бронзово-зеленый, который используется для многих военных Land Rover.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Компания Land Rover поддерживала состояние машины и обновляла ее на протяжении многих лет, а самые последние модификации произошли в 2019 году. Авто имеет открытые верхнюю и заднюю секции, где будет размещен гроб с герцогом Эдинбургским.

Дети и внуки принца проследуют за катафалком во время похоронной процессии. А принц Гарри и принц Уильям будут идти на дистанции друг от друга – так распорядилась королева.

Читайте подробнее о том, как пройдут похороны принцы Филиппа.

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