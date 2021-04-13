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Почему на самом деле Меган Маркл не приехала на похороны принца Филиппа

Сегодня, 12:24

Друг Меган Маркл рассказал журналистам, что герцогиня Сассекская приняла решение не ехать в Британию на похороны принца Филиппа вовсе не из-за запрета врачей

Друг Меган Маркл рассказал СМИ, что герцогиня Сассекская решила не присутствовать на похоронах принца Филиппа, чтобы избежать повышенного внимания к себе. Об этом пишет New York Post

Ранее официальной причиной, почему принц Гарри приехал на похороны дедушки без Меган Маркл назвали то, что врачи не рекомендуют будущей маме совершать такие дальние перелеты из-за большого срока беременности.

Принц Гарри, Меган Маркл, принц Филипп
Принц Гарри, Меган Маркл, принц Филипп
Фото: Getty Images

"Меган понимает, к каким последствиям привело скандальное интервью у Опры Уинфри и не хочет, чтобы все внимание общественности в период траура досталось ей", – рассказал источник.

Отмечается, что у Меган Маркл и принца Филиппа всегда были теплые отношения.

Напомним, похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Церемонию прощания будут транслировать в прямом эфире.

Ранее принц Гарри сделал заявление о дедушке.

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