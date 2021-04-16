Как пройдут похороны принца Филиппа: расписание и список гостей
Герцога Эдинбургского похоронят 17 апреля. Гроб с его телом переместят из Виндзорского замка в часовню Святого Георгия
Похороны принца Филиппа покажут онлайн, а также будут транслировать по радио. Из-за пандемии церемония пройдет в узком семейном кругу – около 30 человек.
На сайте Букингемского дворца сообщается, что в Лондон прилетят члены королевской семьи из Германии.
В 14:40 по местному времени (16:40 в Украине) гроб с телом принца Филиппа, который будет накрыт личным штандартом герцога, а также с его мечом и фуражкой ВМФ, вынесут из Виндзорского замка.
Процессия во главе с оркестром Гвардейского гренадерского полка пройдет в сторону часовни Святого Георгия. За гробом будут следовать дети герцога Эдинбургского — принцесса Анна, принцы Чарльз, Эндрю, Эдуард, а также его внуки принцы Уильям и Гарри. Сама Елизавета II приедет в часовню отдельно от всех.
По причине того, что герцог Сассекский лишился своих военных званий и титулов, он не может посещать официальные мероприятия в военной форме. Чтобы Гарри не выделялся на фоне остальных членов королевской семьи, Елизавета II приняла решение, что принц Чарльз, принц Эндрю и старший брат принц Уильям будут в гражданской одежде, а не в военной, как того требуют традиции.
Похоронная служба пройдет на территории Виндзорского замка и продлится примерно 50 минут, ее проведет декан Виндзора.
- Герцогиня Корнуольская;
- Графиня Уэссекская;
- Виконт Северн;
- Леди Луиза Маунтбаттен-Виндзор;
- Герцогиня Кембриджская;
- Мистер и миссис Тиндалл;
- Беатриса Йоркская, Эдоардо Мапелло Моцци;
- Принцесса Евгения, Джек Бруксбенк;
- Леди Сара и мистер Даниэль Чатто;
- Герцог Глостерский;
- Герцог Кентский;
- Принцесса Александра, Почетная леди Огилви;
- Наследный принц Баденский, принц и Ландграф фон Гессен, принц Гогенлоэ-Лангенбург;
- Графиня Маунтбаттен Бирманская.
Гроб с супругом Елизаветы II оставят в королевском склепе на территории Виндзора.
Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля, в 99 лет. Дату его смерти называют роковой. А все потому, что 9-го числа в королевской семье было еще несколько смертей.
9 апреля 2002 года королева Елизавета II похоронила свою мать Елизавету Боуз-Лайон. Сестра Елизаветы II – принцесса Маргарет умерла 9 февраля 2002-го в возрасте 71 года.
Кроме того, 9 апреля 2005 года старший сын принца Филиппа и королевы Елизаветы II – принц Чарльз – женился на Камилле Паркер-Боулз.
Ранее мы рассказывали, что Елизавета II вернулась к обязанностям после смерти мужа.
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