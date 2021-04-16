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Как пройдут похороны принца Филиппа: расписание и список гостей

Сегодня, 11:13

Герцога Эдинбургского похоронят 17 апреля. Гроб с его телом переместят из Виндзорского замка в часовню Святого Георгия

Похороны принца Филиппа покажут онлайн, а также будут транслировать по радио. Из-за пандемии церемония пройдет в узком семейном кругу – около 30 человек.

На сайте Букингемского дворца сообщается, что в Лондон прилетят члены королевской семьи из Германии.

В 14:40 по местному времени (16:40 в Украине) гроб с телом принца Филиппа, который будет накрыт личным штандартом герцога, а также с его мечом и фуражкой ВМФ, вынесут из Виндзорского замка.

Фото: Getty Images

Процессия во главе с оркестром Гвардейского гренадерского полка пройдет в сторону часовни Святого Георгия. За гробом будут следовать дети герцога Эдинбургского — принцесса Анна, принцы Чарльз, Эндрю, Эдуард, а также его внуки принцы Уильям и Гарри. Сама Елизавета II приедет в часовню отдельно от всех.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

По причине того, что герцог Сассекский лишился своих военных званий и титулов, он не может посещать официальные мероприятия в военной форме. Чтобы Гарри не выделялся на фоне остальных членов королевской семьи, Елизавета II приняла решение, что принц Чарльз, принц Эндрю и старший брат принц Уильям будут в гражданской одежде, а не в военной, как того требуют традиции.

Принц Гарри и принц Филипп
Принц Гарри и принц Филипп
Фото: Getty Images

Похоронная служба пройдет на территории Виндзорского замка и продлится примерно 50 минут, ее проведет декан Виндзора.

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Кто будет на похоронах принца Филиппа:

  • Герцогиня Корнуольская;
  • Графиня Уэссекская;
  • Виконт Северн;
  • Леди Луиза Маунтбаттен-Виндзор;
  • Герцогиня Кембриджская;
  • Мистер и миссис Тиндалл;
  • Беатриса Йоркская, Эдоардо Мапелло Моцци;
  • Принцесса Евгения, Джек Бруксбенк;
  • Леди Сара и мистер Даниэль Чатто;
  • Герцог Глостерский;
  • Герцог Кентский;
  • Принцесса Александра, Почетная леди Огилви;
  • Наследный принц Баденский, принц и Ландграф фон Гессен, принц Гогенлоэ-Лангенбург;
  • Графиня Маунтбаттен Бирманская.

Гроб с супругом Елизаветы II оставят в королевском склепе на территории Виндзора.

Роковое число королевской семьи

Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля, в 99 лет. Дату его смерти называют роковой. А все потому, что 9-го числа в королевской семье было еще несколько смертей.

9 апреля 2002 года королева Елизавета II похоронила свою мать Елизавету Боуз-Лайон. Сестра Елизаветы II – принцесса Маргарет умерла 9 февраля 2002-го в возрасте 71 года.

Королевская семья на похоронах Елизаветы Боуз-Лайон
Фото: Getty Images

Кроме того, 9 апреля 2005 года старший сын принца Филиппа и королевы Елизаветы II – принц Чарльз – женился на Камилле Паркер-Боулз.

Ранее мы рассказывали, что Елизавета II вернулась к обязанностям после смерти мужа.

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похороны принц Филипп королевская семья
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