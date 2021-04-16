Как пройдут похороны принца Филиппа: расписание и список гостей

Герцога Эдинбургского похоронят 17 апреля. Гроб с его телом переместят из Виндзорского замка в часовню Святого Георгия

Похороны принца Филиппа покажут онлайн, а также будут транслировать по радио. Из-за пандемии церемония пройдет в узком семейном кругу – около 30 человек.

На сайте Букингемского дворца сообщается, что в Лондон прилетят члены королевской семьи из Германии.

В 14:40 по местному времени (16:40 в Украине) гроб с телом принца Филиппа, который будет накрыт личным штандартом герцога, а также с его мечом и фуражкой ВМФ, вынесут из Виндзорского замка.

Фото: Getty Images

Процессия во главе с оркестром Гвардейского гренадерского полка пройдет в сторону часовни Святого Георгия. За гробом будут следовать дети герцога Эдинбургского — принцесса Анна, принцы Чарльз, Эндрю, Эдуард, а также его внуки принцы Уильям и Гарри. Сама Елизавета II приедет в часовню отдельно от всех.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

По причине того, что герцог Сассекский лишился своих военных званий и титулов, он не может посещать официальные мероприятия в военной форме. Чтобы Гарри не выделялся на фоне остальных членов королевской семьи, Елизавета II приняла решение, что принц Чарльз, принц Эндрю и старший брат принц Уильям будут в гражданской одежде, а не в военной, как того требуют традиции.

Принц Гарри и принц Филипп Фото: Getty Images

Похоронная служба пройдет на территории Виндзорского замка и продлится примерно 50 минут, ее проведет декан Виндзора.

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Кто будет на похоронах принца Филиппа:

Герцогиня Корнуольская;

Графиня Уэссекская;

Виконт Северн;

Леди Луиза Маунтбаттен-Виндзор;

Герцогиня Кембриджская;

Мистер и миссис Тиндалл;

Беатриса Йоркская, Эдоардо Мапелло Моцци;

Принцесса Евгения, Джек Бруксбенк;

Леди Сара и мистер Даниэль Чатто;

Герцог Глостерский;

Герцог Кентский;

Принцесса Александра, Почетная леди Огилви;

Наследный принц Баденский, принц и Ландграф фон Гессен, принц Гогенлоэ-Лангенбург;

Графиня Маунтбаттен Бирманская.

Гроб с супругом Елизаветы II оставят в королевском склепе на территории Виндзора.

Роковое число королевской семьи

Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля, в 99 лет. Дату его смерти называют роковой. А все потому, что 9-го числа в королевской семье было еще несколько смертей.

9 апреля 2002 года королева Елизавета II похоронила свою мать Елизавету Боуз-Лайон. Сестра Елизаветы II – принцесса Маргарет умерла 9 февраля 2002-го в возрасте 71 года.

Королевская семья на похоронах Елизаветы Боуз-Лайон

Фото: Getty Images

Кроме того, 9 апреля 2005 года старший сын принца Филиппа и королевы Елизаветы II – принц Чарльз – женился на Камилле Паркер-Боулз.

Ранее мы рассказывали, что Елизавета II вернулась к обязанностям после смерти мужа.

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