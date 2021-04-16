Принц Чарльз и герцогиня Камилла впервые вышли в свет после сперти принца Филиппа (фото)

Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская посетили цветочный мемориал в садах Мальборо-хаус, куда британцы принесли букеты, в знак скорби по принцу Филиппу

Королевская чета были тронуты количеством цветов, записок и открыток, оставленных неравнодушными британцами, в память о герцоге Эдинбургском, скончавшемся 9 апреля.

Напомним, что принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет. Он умер в Виндзорском замке через три недели после того, как его выписали из лондонской больницы.

С каждым днем цветов и посланий с соболезнованиями королевской семье становилось все больше, и их перенесли в сады Мальборо-хаус, где находится штаб-квартира Содружества. Фотографии, на которых запечатлены принц Чарльз с супругой, опубликованы в официальном Instagram-профиле семейства.

Фото: instagram.com/clarencehouse

Фото: instagram.com/clarencehouse

На снимках 72-летний принц Чарльз и 73-летняя Камилла выглядят взволнованными. На одном из фото можно увидеть игрушечный Land Rover – любимый автомобиль герцога Эдинбургского.

Фото: instagram.com/clarencehouse

Фото: instagram.com/clarencehouse

Похороны принца Филиппа состоятся в субботу, 17 апреля. Церемонию прощания будут транслировать в прямом эфире. Из-за пандемии COVID-19 герцог Эдинбургский будет похоронен в окружении только близких членов семьи и друзей.

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