Принц Филипп и правнуки: королевский дворец обнародовал редкие архивные фото
В память о герцоге Эдинбургском представители семейства показали ранее не опубликованные фото из архива монархов
Принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, не стало в прошлую пятницу, 9 апреля. С тех пор в официальных аккаунтах королевской семьи в соцсетях ежедневно появляются архивные кадры в память о герцоге Эдинбургском.
На этот раз представители королевской семьи показали в Instagram ранее не опубликованные кадры Елизаветы II и принца Филиппа с их внуками, в том числе – детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принцами Джорджем и Луи, а также принцессой Шарлоттой.
Кроме них на фото запечатлены внуки дочки Елизаветы II, принцессы Анны – Айла Филлипс, Миа и Лена Тиндалл.
На еще одном снимке Елизавета II и принц Филипп позируют в окружении принца Уильяма и Кейт Миддлтон и их детей – принца Джорджа и принцессы Шарлотты.
Ранее мы сообщали, где и когда состоятся похороны принца Филиппа.
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