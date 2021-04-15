Принц Филипп и правнуки: королевский дворец обнародовал редкие архивные фото

В память о герцоге Эдинбургском представители семейства показали ранее не опубликованные фото из архива монархов

Принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, не стало в прошлую пятницу, 9 апреля. С тех пор в официальных аккаунтах королевской семьи в соцсетях ежедневно появляются архивные кадры в память о герцоге Эдинбургском.

На этот раз представители королевской семьи показали в Instagram ранее не опубликованные кадры Елизаветы II и принца Филиппа с их внуками, в том числе – детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принцами Джорджем и Луи, а также принцессой Шарлоттой.

Кроме них на фото запечатлены внуки дочки Елизаветы II, принцессы Анны – Айла Филлипс, Миа и Лена Тиндалл.

Елизавета II и принц Филипп с правнуками Фото: instagram.com/theroyalfamily

На еще одном снимке Елизавета II и принц Филипп позируют в окружении принца Уильяма и Кейт Миддлтон и их детей – принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Елизавета II и принц Филипп, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Ранее мы сообщали, где и когда состоятся похороны принца Филиппа.

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