Ради принца Гарри будет нарушена давняя традиция на похоронах принца Филиппа

Члены королевской семьи оденут не военную форму, а гражданскую одежду на похороны принца Филиппа

В королевской семье дети и внуки монарха на церемонию прощания надевают военную форму. Но на похоронах принца Филиппа, которые состоятся 17 апреля, эта традиция будет нарушена из-за принца Гарри. Об этом сообщает Daily Mail.

Так как после отказа от статуса высокопоставленного члена королевской семьи герцог Сассекский лишился своих военных званий и титулов, он не может посещать официальные мероприятия в военной форме. Чтобы Гарри не выделялся на фоне остальных членов королевской семьи, Елизавета II приняла решение, что принц Чарльз, принц Эндрю и старший брат принц Уильям будут в гражданской одежде.

Принц Гарри и принц Филипп Фото: Getty Images

Напомним, присутствовать на отпевании принца Филиппа в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке будут лишь члены королевской семьи и его личный секретарь. Церемонию прощания будут транслировать в прямом эфире.

Ранее мы рассказывали, что Елизавета II вернулась к обязанностям после смерти мужа.

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