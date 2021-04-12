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Похороны принца Филиппа будут транслировать в прямом эфире

Сегодня, 11:44

Стали появляться новые подробности о похоронах герцога Эдинбургского

Начали появляться новые подробности о похоронах супруга Елизаветы II принца Филиппа, которые состоятся 17 апреля.

Как пишет People, из-за пандемии на церемонии прощания с герцогом Эдинбургским будут присутствовать только 30 человек. Но похороны будут транслировать в прямом эфире.

Принц Филипп
Принц Филипп
Фото: instagram.com/clarencehouse

Прощание начнется в 15:00 по времени Лондона (17:00 в Украине). За 20 минут до этого гроб с телом принца Филиппа переместят из Виндзорского замка в часовню Святого Георгия.

Как ранее сообщалось, похороны будут не государственными – на них будет присутствовать лишь узкий круг родственников, друзей и глав из стран Содружества.

Известно, что на похоронах принца Филиппа будет присутствовать принц Гарри. Он уже приехал в Британию.

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принц Филипп
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