Почему Юля Зайка вернулась в Холостяк и как отреагировали зрители
Михаил Заливако в 11 выпуске вернул одну из участниц на проект, дав ей второй шанс
В прошлом выпуске романтического реалити "Холостяк-11" Михаил Заливако неожиданно для всех вернул на проект одну из любимиц зрителей – Юлю Зайку. Девушка все же призналась главному герою в чувствах и получила возможность побороться за их отношения.
В своем Instagram-профиле Юля прокомментировала камбэк на "Холостяк-11" и рассказала, как ей жилось без Михаила.
"Я люблю тебя... люблю. Я не жду от тебя признания, просто знай – мое сердце сделало свой выбор", – написала Зайка в посте.
В комментариях поклонники девушки написали много теплых слов в ее адрес, они поздравили Юлю с возвращением:
- "Держу кулачки за вашу влюбленную пару"
- "У меня с вашим холостяком скоро нервный срыв будет"
- "Лучшая! Надеюсь на счастливый конец"
Почему Юля Зайка вернулась в "Холостяк"
Девушка покинула реалити еще в 9 выпуске. Юля отправила Михаилу записку с просьбой дать ей второй шанс и прийти на место их первого свидания. Заливако принял приглашение и пара снова встретилась.
Юля переживала из-за того, что ранее покинула проект, ведь она не успела выразить искренние чувства и сказать Михаилу, что любит его.
Вероятно, чувства Холостяка к Юле Зайке еще не остыли, поэтому девушка стала третьей финалисткой проекта. В конце их свидания Заливако отвел Юлю в цветочный магазин и вручил ей розу.
Ранее мы писали, что в Сети назвали имя победительницы "Холостяка" и это не Юля Зайка.
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