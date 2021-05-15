Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

Михайло Залівако в 11 випуску повернув одну з учасниць на проєкт, давши їй другий шанс

Михайло Залівако і Юля Зайка Фото: instagram.com/julz_seven

У минулому випуску романтичного реаліті "Холостяк-11" Михайло Залівако несподівано для всіх повернув на проєкт одну з улюблениць глядачів – Юлю Зайку. Дівчина все ж зізналася головному герою в почуттях і отримала можливість поборотися за їхні стосунки.

У своєму Instagram-профілі Юля прокоментувала камбек на "Холостяк-11" і розповіла, як їй жилося без Михайла.

"Я люблю тебе... люблю. Я не чекаю від тебе зізнання, просто знай – моє серце зробило свій вибір", – написала Зайка в пості.

У коментарях прихильники дівчини написали багато теплих слів на її адресу, вони привітали Юлю з поверненням:

"Тримаю кулачки за вашу закохану пару"

"У мене з вашим холостяком скоро нервовий зрив буде"

"Краща! Сподіваюся на щасливий кінець"

Скріншот: instagram.com/julz_seven

Скріншот: instagram.com/julz_seven

Чому Юля Зайка повернулася в "Холостяк"

Дівчина залишила реаліті ще в 9 випуску. Юля відправила Михайлу записку з проханням дати їй другий шанс і прийти на місце їхнього першого побачення. Залівако прийняв запрошення і пара знову зустрілася.

Юля переживала через те, що раніше покинула проєкт, адже вона не встигла висловити щирі почуття і сказати Михайлу, що любить його.

Скріншот: кадр з відео

Ймовірно, почуття Холостяка до Юлі Зайки ще не охололи, тож дівчина стала третьою фіналісткою проекту. В кінці їхнього побачення Залівако відвів Юлю в квітковий магазин і вручив їй троянду.

Раніше ми писали, що в Мережі назвали ім'я переможниці "Холостяка" і це не Юля Зайка.

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