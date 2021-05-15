Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

Сьогодні, 17:08

Михайло Залівако в 11 випуску повернув одну з учасниць на проєкт, давши їй другий шанс

Михайло Залівако і Юля Зайка
Михайло Залівако і Юля Зайка
Фото: instagram.com/julz_seven

У минулому випуску романтичного реаліті "Холостяк-11" Михайло Залівако несподівано для всіх повернув на проєкт одну з улюблениць глядачів – Юлю Зайку. Дівчина все ж зізналася головному герою в почуттях і отримала можливість поборотися за їхні стосунки.

У своєму Instagram-профілі Юля прокоментувала камбек на "Холостяк-11" і розповіла, як їй жилося без Михайла.

, | 11 (@julz_seven)

"Я люблю тебе... люблю. Я не чекаю від тебе зізнання, просто знай – моє серце зробило свій вибір", – написала Зайка в пості.

У коментарях прихильники дівчини написали багато теплих слів на її адресу, вони привітали Юлю з поверненням:

  • "Тримаю кулачки за вашу закохану пару"
  • "У мене з вашим холостяком скоро нервовий зрив буде"
  • "Краща! Сподіваюся на щасливий кінець"
Скріншот: instagram.com/julz_seven

Читайте також:
Фанати Холостяка плачуть через те, що Юля Зайка пішла з шоу: Немає сенсу дивитися

Скріншот: instagram.com/julz_seven

Чому Юля Зайка повернулася в "Холостяк"

Дівчина залишила реаліті ще в 9 випуску. Юля відправила Михайлу записку з проханням дати їй другий шанс і прийти на місце їхнього першого побачення. Залівако прийняв запрошення і пара знову зустрілася.

Юля переживала через те, що раніше покинула проєкт, адже вона не встигла висловити щирі почуття і сказати Михайлу, що любить його.

Скріншот: кадр з відео

Ймовірно, почуття Холостяка до Юлі Зайки ще не охололи, тож дівчина стала третьою фіналісткою проекту. В кінці їхнього побачення Залівако відвів Юлю в квітковий магазин і вручив їй троянду.

Раніше ми писали, що в Мережі назвали ім'я переможниці "Холостяка" і це не Юля Зайка.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Просто жесть: як Дарина Ставнича попрощалася з Холостяком 11-й випуск Холостяка-11: Михайло Заливако познайомив учасниць зі своєю мамою На маму чи тата? На кого схожий Холостяк Михайло Заливако (голосування)
Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало

Популярні статті

Сьогодні, 10:45Зірково

До Дня сім'ї: ТОП-10 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

Сьогодні, 10:09Зірково

Просто жесть: як Дарина Ставнича попрощалася з Холостяком

Сьогодні, 05:30Events

Міжнародний день сім'ї-2021: привітання зі святом

Вчора, 23:55Зірково

Юля Зайка повернулася на проєкт і познайомилася з мамою Холостяка: як все пройшло

Вчора, 23:39Зірково

Українка на Міс Всесвіт представила національний костюм завважки 7 кг! (відео)

Вчора, 16:17Зірково

Приходько про скандал Лорак з Меладзе: Завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру

Вчора, 15:33Зірково

Анастасія Волочкова вперше показала того самого Олега з Instagram

Вчора, 14:03Смачно

5 рецептів перших страв зі щавлем – від українського класичного борщу до французького супу

Вчора, 12:53Зірково

Дан Балан звинуватив фанатів у вигаданому романі з Тіною Кароль: А в чому обман?

Вчора, 10:26Зірково

Галкін поділився новим фото підрослої дочки Пугачової, і вона сама чарівність

Вчора, 09:43Зірково

Меладзе з синцями під очима майже не спить після народження дитини (відео)

Вчора, 08:48Психо

Яка тварина відповідає кожному знаку зодіаку

Вчора, 05:12Психо

Гороскоп на сьогодні 14 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, не проспить свій шанс підкорити будь-яку вершину!

13 травняАктуально

WOW Тижні від Samsung – найкращий час оновити техніку з вигодою до 30%

13 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 13 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, не скигліть!

12 травняЗірково

Євробачення-2021: учасницю від Молдови звинуватили в плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady

Новини партнерів

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Ушла из жизни звезда всеми любимых сериалов
Ушла из жизни звезда всеми любимых сериалов
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Готовим свеклу за 5 минут!
Готовим свеклу за 5 минут!
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти