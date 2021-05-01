Фанаты Холостяка плачут из-за ухода Юли Зайки: Нет смысла смотреть шоу

В соцети очень остро отреагировали на то, что Холостяк отправил домой одну из фавориток реалити

Минувшим вечером в 9-м выпуске "Холостяка-11" проект покинула Юля Зайка. Несмотря на то, что девушка была одной из фавориток Михаила Заливако, и что в предыдущем эпизоде она также была под угрозой вылета, главный герой все же попрощался с девушкой.

Холостяк объяснил, что ему очень больно отпускать Юлю домой, потому что у него есть чувства к ней. Однако все это время Михаила смущал тот факт, что слова и действия Зайки расходятся.

В своем Instagram-профиле девушка опубликовала пост, где призналась в любви Михаилу Заливако. "Ты отпускаешь меня. Вижу боль в твоих глазах. Задыхаюсь. Пытаюсь схватить ртом воздух, но это невозможно. Внутри пустота. Я люблю тебя... просто знай это", – написала девушка.

Скриншот: instagхram.com/julz_seven

На эмоциональное сообщение Юлии отреагировали зрители "Холостяка":

"Толку смотреть уже этого "Холостяка"

"Нет смысла смотреть дальше, вы были моей фавориткой"

"Зайка ушла... больше не хочу смотреть проект"

"Ну все, нет смысла даже смотреть того "Холостяка"

"В шоке от такой церемонии, мне уже не интересно смотреть дальше"

Скриншот: instagram.com/julz_seven

Скриншот: instagram.com/julz_seven

Но некоторые написали, что Юле стоило признаться Холостяку в чувствах раньше: "Просто если бы эти слова, что ты сейчас написала, сказала бы тогда, на церемонии, искренне и открыто, а не молчала, все было бы по-другому 100%. Ему было бы сложнее тебя отпустить".

Недавно Анна Богдан из "Холостяка-11" призналась, что не хотела бы стать участницей реалити снова.

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