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Фанаты Холостяка плачут из-за ухода Юли Зайки: Нет смысла смотреть шоу

Сегодня, 09:57

В соцети очень остро отреагировали на то, что Холостяк отправил домой одну из фавориток реалити

Минувшим вечером в 9-м выпуске "Холостяка-11" проект покинула Юля Зайка. Несмотря на то, что девушка была одной из фавориток Михаила Заливако, и что в предыдущем эпизоде она также была под угрозой вылета, главный герой все же попрощался с девушкой.

Холостяк объяснил, что ему очень больно отпускать Юлю домой, потому что у него есть чувства к ней. Однако все это время Михаила смущал тот факт, что слова и действия Зайки расходятся.

В своем Instagram-профиле девушка опубликовала пост, где призналась в любви Михаилу Заливако. "Ты отпускаешь меня. Вижу боль в твоих глазах. Задыхаюсь. Пытаюсь схватить ртом воздух, но это невозможно. Внутри пустота. Я люблю тебя... просто знай это", – написала девушка.

Скриншот: instagхram.com/julz_seven

На эмоциональное сообщение Юлии отреагировали зрители "Холостяка":

  • "Толку смотреть уже этого "Холостяка"
  • "Нет смысла смотреть дальше, вы были моей фавориткой"
  • "Зайка ушла... больше не хочу смотреть проект"
  • "Ну все, нет смысла даже смотреть того "Холостяка"
  • "В шоке от такой церемонии, мне уже не интересно смотреть дальше"

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Скриншот: instagram.com/julz_seven
Скриншот: instagram.com/julz_seven

Но некоторые написали, что Юле стоило признаться Холостяку в чувствах раньше: "Просто если бы эти слова, что ты сейчас написала, сказала бы тогда, на церемонии, искренне и открыто, а не молчала, все было бы по-другому 100%. Ему было бы сложнее тебя отпустить".

Недавно Анна Богдан из "Холостяка-11" призналась, что не хотела бы стать участницей реалити снова.

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