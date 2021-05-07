Холостяк Заливако подтвердил, что находится в отношениях. А в Сети назвали имя победительницы проекта
Главный "Холостяк" страны ответил на самые популярные вопросы о своей личной жизни после проекта
Герой 11 сезон "Холостяка" Михаил Заливако решил пообщаться с подписчиками в Instagram и ответить на несколько вопросов. Конечно же, больше всего поклонников интересовали подробности о романтическом реалити.
У главного "Холостяка" поинтересовались, влюблен ли он сейчас. Михаил дал положительный ответ.
Также Заливако ответил, что сейчас очень счастлив.
Герой 11 сезона романтического реалити подтвердил, что нашел любовь.
Внимательные фаны считают, что победительницей проекта стала бывшая супруга Андрея Богдана Анна, которая резко отреагировала на критику хейтеров.
"Когда съемочная группа с Мишей отмечала старт проекта на ТВ, там был и Макс, который выкладывал видео в Instastories с этого веселого торжества. И "случайно" в кадр попала Аня. Тогда и пошли слухи и догадки, хотя все мы понимаем, что она там точно не случайно была, и именно она победительница", – написали в Сети.
Ранее одна из участниц "Холостяка -11" рассказала, что у зрителей сложилось о ней неправильное впечатление.
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