Холостяк Заливако подтвердил, что находится в отношениях. А в Сети назвали имя победительницы проекта

Главный "Холостяк" страны ответил на самые популярные вопросы о своей личной жизни после проекта

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Герой 11 сезон "Холостяка" Михаил Заливако решил пообщаться с подписчиками в Instagram и ответить на несколько вопросов. Конечно же, больше всего поклонников интересовали подробности о романтическом реалити.

У главного "Холостяка" поинтересовались, влюблен ли он сейчас. Михаил дал положительный ответ.

Также Заливако ответил, что сейчас очень счастлив.

Герой 11 сезона романтического реалити подтвердил, что нашел любовь.

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Внимательные фаны считают, что победительницей проекта стала бывшая супруга Андрея Богдана Анна, которая резко отреагировала на критику хейтеров.

"Когда съемочная группа с Мишей отмечала старт проекта на ТВ, там был и Макс, который выкладывал видео в Instastories с этого веселого торжества. И "случайно" в кадр попала Аня. Тогда и пошли слухи и догадки, хотя все мы понимаем, что она там точно не случайно была, и именно она победительница", – написали в Сети.

Ранее одна из участниц "Холостяка -11" рассказала, что у зрителей сложилось о ней неправильное впечатление.

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