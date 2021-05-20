Рокеры из Финляндии зажгли сцену Евровидения во втором полуфинале – фаны назвали их лучшими

Представители Финляндии на "Евровидении" показали яркий номер на конкурсе. Их выступление уже успели именовать лучшим за этот вечер

Финляндия во втором полуфинале "Евровидения-2021 Фото: eurovision.tv

Во втором полуфинале "Евровидения-2021", где уже показала свой сексапильный номер подопечная Киркорова из Молдовы, выступила Финляндия. Рок-группа Blind Channel исполнила песню Dark Side и показала очень яркую постановку. По сравнению с другими номерами, которые многим зрителям показались весьма заурядными, выступление Blind Channel придало этому вечеру красок.

На видео, которое уже появилось на YouTube-канале "Евровидения", артисты едва ли не "взорвали сцену" своим энергичным исполнением. В конце их номера зал бурно аплодировал.

Под видео зрители оставили много восхищенных комментариев:

"Лучшее выступление за сегодня"

"Нет слов, как мне сильно это понравилось"

"Мой Бог! Вы лучшие во втором полуфинале! Как свежий воздух среди всех песен"

"Думаю, сегодня я не смогу заснуть из-за того адреналина, который получил после их выступления! Кто еще?"

Смотрите выступление Финляндии на "Евровидении-2021":

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Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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