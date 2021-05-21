Как прошел второй полуфинал Евровидения-2021: видео всех выступлений
В субботу, 22 мая, за победу на "Евровидении-2021" будут соревноваться представители 26 стран. А пока что, показываем, как выступили артисты во втором полуфинале конкурса
Этой ночью прошел второй отборочный тур конкурса "Евровидение-2021", по итогам которого в финал вышли 10 стран: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия. Одно из самых ярких выступлений этим вечером показали рокеры из Финляндии, которые "зажгли" сцену зала Ахой. Всего выступило 17 стран-участниц, но, к сожалению, семь из них не попали в финал.
Каким был второй полуфинал "Евровидения-2021" и как спели все участники – смотрите далее в видео. А тут можно посмотреть номера всех участников первого полуфинала.
Смотрите список всех финалистов "Евровидения-2021", которые будут выступать в гранд-финале.
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное