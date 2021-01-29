Отцовство в 16 и бешеная популярность: все о Белорусских, задержанном за хранение гашиша

Тима в 16 лет стал отцом, а в 2019 году устроил скандал на известной музыкальной премии

Сегодня, 29 января, стало известно, что белорусский исполнитель Тима Белорусских был задержан за хранение гашиша. И хоть сам артист отрицает этот факт, в то же время его пиар-представитель подтвердила информацию о задержании.

Сначала сообщалось, что дома у Тимы нашли два килограмма гашиша, позже стало известно, что – всего лишь 0,4 грамм, и не дома у артиста, а в игровом клубе, где отдыхал Белорусских.

Тима Белорусских Фото: instagram.com/timabelorusskih

Как сообщает Mash, у артиста нашли два килограмма запрещенного вещества, однако он "смог договориться" с правоохранительными органами о том, чтобы ему снизили размер изъятого до 0,4 грамм, взамен на то, что он не будет поддерживать протесты против правительства Беларуси.

Предлагаем узнать интересные подробности биографии Тимы Белорусских.

Тима Белорусских: биография

Настоящее имя Тимы – Тимофей Морозов. Он родился 1 октября 1998 года в Минске, в семье известного белорусского оперного певца Андрея Морозова, мать артиста – преподаватель игры на флейте. У Тимы есть старший брат. Сейчас родители в разводе.

В школьные годы Тимофей активно занимался футболом, а в 12 лет начал увлекаться музыкой, активно принимал участие в школьных концертах и других мероприятиях. После девятого класса Белорусских поступил в экономический колледж и стал подрабатывать официантом.

Тима Белорусских

Музыкальная карьера

В 14 лет Тима начал увлекаться рэпом, записывал треки под псевдонимом Некий Клон. В 2014 году в соцсетях выпустил свой альбом "Местами ясно".

В 2017 году Белорусских взял псевдоним Samzanov и выпустил трек MVNIMY, записанный совместно с MoJoMane. В том же году Белорусских выпустил альбом Outside, куда вошло девять композиций. В то же время он принимал участие в кастинге первого белорусского рэп-лейбла Kaufman Label.

Тима Белорусских Фото: instagram.com/timabelorusskih

В 2018 году к Тиме пришел настоящий успех и бешеная популярность – его трек "Мокрые кроссы" стал одним из самых прослушиваемых в соцсетях. В том же году этот трек занял второе место в чарте "Яндекс.Музыки". Еще одна песня артиста "Незабудка" тоже стала хитом.

В январе 2019 года состоялся релиз первого сольного альбома Тимы – "Твой первый диск — моя кассета". В 2020 году вышел второй сольный альбом – "Моя кассета — твой первый диск".

Скандал

В 2019 году Тима Белорусских покинул музыкальную премию "ЖАРА". Тогда артист устроил скандал из-за того, что его с командой разместили за "грязным" столиком, на котором оставалась посуда других гостей премии.

"Все началось уже на входе, нас "прекрасно" встретили, проводили в зал, поставили возле столов (прошу заметить, что в этот момент все люди в зале сидели, и, конечно же, мы стали замечать нелепые хихикания в нашу сторону, мол "пришел человек, а его даже не посадили"). На вопрос "где наш стол", нам указали на уже кем-то "облюбованный", где была недоеденная еда и сидел какой-то человек, на наш вопрос "что происходит и где наш стол", все просто делали вид что все в порядке, "садитесь сюда, в чем проблема, доедайте и идите за своими наградами", – писал тогда Тима в соцсетях, сообщает Tut.by.

Тима Белорусских Фото: instagram.com/timabelorusskih

Позже выяснилось, что официанты не успели убрать на столе из-за включенных камер – им нельзя было появляться в кадре. А на самой премии Тима победил в номинации "Хит года".

Личная жизнь и ребенок

Долгое время свою личную жизнь Тима держал в секрете. Позже журналистам удалось выяснить, что у Белорусских был роман с девушкой по имени Яна, которая старше его на год. По некоторым данным, у Тимы есть дочь, которая родилась, когда ему было 16 лет.

Напомним, известный американский рэпер Lil Wayne был обвинен в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

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