Батьківство в 16 і шалена популярність: все про Білоруських, затриманого за зберігання гашишу

Тіма в 16 років став батьком, а в 2019 році влаштував скандал на відомій музичній премії

Сьогодні, 29 січня, стало відомо, що білоруський виконавець Тіма Білоруських був затриманий за зберігання гашишу. І хоч сам артист заперечує цей факт, водночас його піар-представниця підтвердила інформацію про затримання.

Спочатку повідомлялося, що вдома у Тіми знайшли два кілограми гашишу, пізніше стало відомо, що – всього лише 0,4 грам, і не вдома у артиста, а в ігровому клубі, де відпочивав Білоруських.

Тіма Білоруських Фото: instagram.com/timabelorusskih

Як повідомляє Mash, у артиста знайшли два кілограми забороненої речовини, проте він "зміг домовитися" з правоохоронними органами про те, щоб йому знизили розмір вилученого до 0,4 грам, в обмін на те, що він не буде підтримувати протести проти уряду Білорусі.

Пропонуємо дізнатися цікаві подробиці біографії Тіми Білоруських.

Тіма Білоруських: біографія

Справжнє ім'я Тіми – Тимофій Морозов. Він народився 1 жовтня 1998 року в Мінську, в сім'ї відомого білоруського оперного співака Андрія Морозова, мати артиста – викладачка гри на флейті. У Тими є старший брат. Наразі батьки розлучені.

У шкільні роки Тимофій активно займався футболом, а в 12 років почав захоплюватися музикою, активно брав участь в шкільних концертах та інших заходах. Після дев'ятого класу Білоруських вступив до економічного коледжу і став підробляти офіціантом.

Музична кар'єра

У 14 років Тіма почав захоплюватися репом, записував треки під псевдонімом Некий Клон. У 2014 році в соцмережах випустив свій альбом "Местами ясно".

У 2017 році Білоруських взяв псевдонім Samzanov і випустив трек MVNIMY, записаний спільно з MoJoMane. У тому ж році Білоруських випустив альбом Outside, куди увійшло дев'ять композицій. У той же час він брав участь в кастингу першого білоруського реп-лейблу Kaufman Label.

Тіма Білоруських Фото: instagram.com/timabelorusskih

У 2018 році до Тіми прийшов справжній успіх і шалена популярність – його трек "Мокрые кроссы" став одним з найбільш прослухованих у соцмережах. У тому ж році цей трек посів друге місце в чарті "Яндекс.Музыка". Ще одна пісня артиста "Незабудка" теж стала хітом.

У січні 2019 року відбувся реліз першого сольного альбому Тіми – "Твой первый диск – моя кассета". У 2020 році вийшов другий сольний альбом – "Моя кассета – твой первый диск".

Скандал

У 2019 році Тіма Білоруських покинув музичну премію "ЖАРА". Тоді артист влаштував скандал через те, що його з командою розмістили за "брудним" столиком, на якому залишався посуд інших гостей премії.

"Все почалося вже на вході, нас "прекрасно" зустріли, проводили до залу, поставили біля столів (прошу зауважити, що в цей момент всі люди в залі сиділи, і, звичайно ж, ми стали помічати безглузді хихикання в нашу сторону, мовляв "прийшла людина, а її навіть не посадили"). На питання "де наш стіл", нам вказали на вже кимось "уподобаний", де була недоїдена їжа і сиділа якась людина, на наше запитання "що відбувається і де наш стіл", всі просто робили вигляд що все нормально, "сідайте сюди, в чому проблема, доїдайте і йдіть за своїми нагородами", – писав тоді Тіма в соцмережах, повідомляє Tut.by.

Тіма Білоруських Фото: instagram.com/timabelorusskih

Пізніше з'ясувалося, що офіціанти не встигли прибрати на столі через включені камери – їм не можна було з'являтися в кадрі. А на самій премії Тіма переміг в номінації "Хіт року".

Особисте життя і дитина

Довгий час своє особисте життя Тіма тримав в секреті. Пізніше журналістам вдалося з'ясувати, що у Білоруських був роман з дівчиною на ім'я Яна, яка старша за нього на рік. За деякими даними, у Тіми є дочка, яка народилася, коли йому було 16 років.

Нагадаємо, відомий американський репер Lil Wayne був звинувачений в зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів.

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