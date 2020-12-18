Morgenshtern после скандала в Одессе снова выступит в Украине

Артист посетит Киев, Харьков и Запорожье

Известный российский рэпер Моргенштерн выступит в нескольких городах Украины в июне. В 2019 году он спровоцировал скандал во время своего шоу, которое состоялось в день траура в Одессе – тогда артист со сцены назвал траур "показухой".

Так, Моргенштерн перед началом своего шоу заявил следующее:

"Траур – для кого он, зачем? Тем, кто умерли? Им п***, они умерли. Может быть, для их родственников? Знаете, если бы я потерял ребенка, последнее, что я бы хотел, это чтобы вся страна мне об этом напоминала. Я считаю, траур – это просто показуха".

Он также предложил всем присутствующим на его концерте устроить вместо траура "день крика", отметив, что на месте, где случилась трагедия в Одессе, не было пожарных проверок – именно такая информация была опубликована в СМИ ранее.

Будущие концерты Моргенштерна в Украине анонсировал на своей личной странице в Facebook основатель и владелец Kontramarka Александр Порядченко.

Напомним, что 4 декабря 2019 года в Одессе горело здание Одесского колледжа экономики. Пожар унес жизни 16 человек, в числе которых были студенты.

Ранее также сообщалось, что российскому рэперу Басте отменили запрет на въезд в Украину.

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