Рэпер Dr. Dre госпитализирован с аневризмой головного мозга
Сейчас состояние рэпера стабилизировалось
55-летний американский рэпер и продюсер Dr. Dre (настоящее имя – Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию с аневризмой сосудов головного мозга. Об этом сообщает People.
На днях рэпер перенес аневризму и был доставлен на машине скорой помощи в отделение интенсивной терапии медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Его состояние оценивалось как стабильное.
Сейчас, к счастью, Dr. Dre уже в сознании. Он смог связаться со своими поклонниками в Instagram, поблагодарив их за поддержку.
"Спасибо моей семье, друзьям и фанатам за переживания и добрые пожелания. У меня все отлично, я нахожусь под контролем замечательных врачей. Скоро выпишусь из больницы и вернусь домой. Благодарю всех медицинских специалистов в Cedars. One Love", – написал рэпер.
Dr. Dre госпитализировали примерно спустя полгода после того, как его супруга Николь Янг подала на развод после 24 лет брака. Известно, что развод паре дался нелегко, были скандалы. Андре и Николь связали себя узами брака в 1996 году. У них родилось двое детей: сын Труйс и дочь Трули.
Сейчас супруга рэпера требует от него на содержание по два миллиона долларов в месяц и еще не менее пять миллионов на адвокатов.
Отметим, что Dr. Dre является одним из самых высокооплачиваемых и популярных рэперов в мире. Считается важнейшей фигурой в популяризации и одним из отцов-основателей стиля джи-фанк — одного из стилей хип-хопа.
Напомним, больной COVID-19 создатель "Ералаша" Борис Грачевский находится в реанимации. Мы также сообщали, что двухмесячного сына звезды "Гарри Поттера" срочно госпитализировали.
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