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Рэпер Dr. Dre госпитализирован с аневризмой головного мозга

Сегодня, 09:48

Сейчас состояние рэпера стабилизировалось

55-летний американский рэпер и продюсер Dr. Dre (настоящее имя – Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию с аневризмой сосудов головного мозга. Об этом сообщает People.

На днях рэпер перенес аневризму и был доставлен на машине скорой помощи в отделение интенсивной терапии медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Его состояние оценивалось как стабильное.

Dr. Dre
Dr. Dre
Фото: Getty Images

Сейчас, к счастью, Dr. Dre уже в сознании. Он смог связаться со своими поклонниками в Instagram, поблагодарив их за поддержку.

"Спасибо моей семье, друзьям и фанатам за переживания и добрые пожелания. У меня все отлично, я нахожусь под контролем замечательных врачей. Скоро выпишусь из больницы и вернусь домой. Благодарю всех медицинских специалистов в Cedars. One Love", – написал рэпер.

Фото: instagram.com/drdre

Dr. Dre госпитализировали примерно спустя полгода после того, как его супруга Николь Янг подала на развод после 24 лет брака. Известно, что развод паре дался нелегко, были скандалы. Андре и Николь связали себя узами брака в 1996 году. У них родилось двое детей: сын Труйс и дочь Трули.

Сейчас супруга рэпера требует от него на содержание по два миллиона долларов в месяц и еще не менее пять миллионов на адвокатов.

Отметим, что Dr. Dre является одним из самых высокооплачиваемых и популярных рэперов в мире. Считается важнейшей фигурой в популяризации и одним из отцов-основателей стиля джи-фанк — одного из стилей хип-хопа.

Напомним, больной COVID-19 создатель "Ералаша" Борис Грачевский находится в реанимации. Мы также сообщали, что двухмесячного сына звезды "Гарри Поттера" срочно госпитализировали.

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