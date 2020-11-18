Рэперу Lil Wayne грозит до 10 лет тюрьмы: что произошло

У артиста нашли пистолет и боеприпасы

Известный американский рэпер Lil Wayne был обвинен в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. 38-летнему артисту грозит до 10 лет лишения свободы, если он будет признан виновным, сообщает Associated Press.

Согласно документам, поданным в суд Южного округа Флориды, в декабре прошлого года у артиста был найден пистолет, который он хранил в частном самолете. Ранее Lil Wayne уже был судим, ему было запрещено хранить оружие.

Lil Wayne Фото: Instagram

"Дуэйн Майкл Картер-младший (настоящее имя рэпера) обвиняется в хранении позолоченного пистолета в его багаже ​​в частном самолете. Нет никаких утверждений о том, что он когда-либо стрелял из него, размахивал им, использовал или угрожал использовать. Нет никаких утверждений, что он опасный человек. Обвинение состоит в том, что, поскольку он был осужден за преступление в прошлом, ему запрещено владение огнестрельным оружием", – говорит адвокат рэпера.

Первая дата суда над рэпером назначена на 11 декабря. Ранее Lil Wayne уже был осужден за хранение огнестрельного оружия в 2009 году в Нью-Йорке.

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