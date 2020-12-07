Куда пропал звезда "Х-фактора" Евгений Литвинкович? Мы разузнали

Певец рассказал о событиях в Беларуси, жизни в Украине и новых песнях

Восемь лет назад он покорил сердца миллионов зрителей "Х-фактора" – тогда белорусский парень Евгений Литвинкович стал звездой Украины. Куда он пропал и о чем его первая песня на белорусском языке? Почему пришлось избавляться от любовного приворота и как он называет Игоря Кондратюка – об этом и не только певец рассказал нам в эксклюзивном интервью.

Сейчас не самые легкие времена в мире, год выдался тяжелым. Судя по просмотренным нами интервью, вы очень позитивный человек. Какой настрой у вас сейчас? И как повлиял карантин на вас как артиста?

Все накопленные деньги на квартиру или дом сейчас приходится потихоньку тратить. Пришлось, как говорится, мешочек развязать и доставать оттуда, потому что работы сейчас нет. Но я понимаю, что я это все сейчас проем, потрачу на жизнь и все. Нужно было срочно что-то делать. К этому времени было немало накопленного материала, чтобы записать альбом. Новый свежий, взрослый, интересный. Решил, что надо срочно вложить в дело, в музыку, чтобы потом не жалеть.

Мой карантин от начала и до сих пор – весь в музыке. Максимально занимаюсь творчеством. Да, я не зарабатываю, вкладываю, но сейчас буквально нет свободных дней.

Евгений Литвинкович Фото: пресс-служба

То есть времени на грусть о тяжелом периоде нет.

Ну как, я ведь живой человек. Например, в этом году я не смог посетить мамин юбилей. Сейчас в декабре будет у сестры юбилей, они ждут и хотят, чтобы я приехал, но и в мире обстановка накаленная, а в Беларуси – тем более. Но позитив в душе помогает бороться!

Вас редко можно встретить на светских мероприятиях и на ТВ. В комментариях под песнями все пишут – Женя, куда ты пропал?

Честно говоря, я и по сути своей немного социопат. Вокруг меня настолько много людей, это всем артистам знакомо. Все хотят на тебя посмотреть, пощупать, узнать. И ты выбираешь быть дома. К тому же, многие думают, что, если артиста не на ТВ, значит его нет вообще.

Ну, здравствуйте! Если вы действительно любите артиста, значит вы подписаны на него соцсетях и видите, где и какие мероприятия проходят с его участием. Я постоянно куда-то езжу и выступаю. А телевидение не резиновое, и туда попадают либо топ-артисты, либо проворные, которые этим горят.

Хотим поздравить вас с премьерой песни "Блактінавокая". Как мы узнали, она написана под впечатлением от того, что происходило в родной вам Беларуси. Это действительно первая композиция на белорусском языке в вашем репертуаре?

Первая и единственная! Из нас годами выбивалась белорусская культура. В Беларуси никто не говорит на белорусском языке. Все белорусское забывается, хается. Так быть не должно. Мы такая добрая нация! Смотрите на наши митинги – цветы и шарики. Люди, чтобы встать на лавочку, обувь снимают. Мы такие, и должны гордиться этим на белорусском языке. Он красив и певуч. И вот, закипело заболело…Это было сложно, со словарем, но все же появилась песня.

Евгений Литвинкович Фото: пресс-служба

Несколько лет назад, в одном из интервью, вы сказали, что белорусы чаще всего обсуждают проблемы в беседах между собой, как говорится, "на кухне". Могли ли вы предположить, что в вашей стране когда-либо будут происходить такие события?

Нет. И я думаю, что процентов 90 белорусов не могли бы такого себе представить. Со времен Второй мировой войны наверняка настолько больших волнений не было никогда. Говорят, мол, это проплачено, но я вам скажу – мы хотим поменять свою жизнь и ненавидим власть совершенно бесплатно. Нам нечего делить, нет почвы, на которой мы могли бы разругаться.

Эта песня – одновременно и лирическая, с налетом романтики, но и есть в ней рок и мощь! Возможно, это отражение вас, вашего характера?

Мне приятно, что вы провели такую аналогию. Это действительно так. Я очень мягкий человек, миролюбивый. Но есть во мне тот стержень энергетический, который дает себе знать в нужное время.

В песне поете, что обещаете вернуться на родину, а когда последний раз были в Беларуси?

Год назад, на свой день рождения 4 ноября.

Как часто ваши родные приезжали к вам в Киев?

Маму всегда зову погулять, на концерты, на Пасху, ее и мой день рождения, Новый год. Сестра пореже – семья, работа и так далее. Но мои самые большие белорусские гости – моя мама и близкие друзья.

Евгений Литвинкович Фото: пресс-служба

В Украине Вы живете уже восемь лет. Здесь стали более популярным, нежели в Беларуси. Это так?

Белорусских артистов часто гребут под одну гребенку. Там нет развития, интересных шоу проектов. Бывает что-то, но это в никуда идущее. Здесь же моя известность получила другой масштаб. Здесь меня полюбило много человек, которые голосовали за меня, поддерживали. Прошло восемь лет, и я вам скажу, что не могу пользоваться общественным транспортом. Меня по-прежнему узнают, дергают, на руки меня поднимают – я же мелкий. Потрясти, подергать за щеки – как с родным человеком. Поэтому я предпочитаю ездить на такси (смеется).

Нормально реагируете на такие моменты?

Конечно, ведь тебя любят, это приятно. Но люди воспитаны по-разному: кто-то считает, что ты им должен – ведь они отправили смс (голосовали на шоу "Х-фактор" – Ред). Может, они в чем-то и правы…А кто-то хочет просто подойти, но стесняется. Я же вижу, что за мной следят, наблюдают. Говорю: "Сколько можно ждать, давайте сфоткаемся уже" (смеется). Я очень открытий. Но не люблю, когда исподтишка что-то делают.

С белорусскими артистами общаетесь?

Да, общаюсь. Не так, чтобы прям дружить, но сейчас чувствуется сплоченность. И в соцсетях мы друг друга поддерживаем, комментируем, переписываемся.

Евгений Литвинкович Фото: пресс-служба

А с кем общаетесь из "Х-фактора"? С судьями или участниками?

С участниками очень редко. А так, вообще Игорь Васильевич (Игорь Кондратюк – прим. Ред.), друг мой дорогой. Тато, как я его называл (смеется). Он меня подтягивает на мероприятия свои, я его приглашаю на концерты, поздравляю с праздниками. Но чаще всего общаюсь с Эрикой Сытник, которая была педагогом по вокалу на проекте, мы подружились. Появилось много знакомых, людей, которые были творцами этого всего – операторы, режиссеры, сценаристы.

Ирина Дубцова как-то сказала, что у вас есть фан-клуб, который возглавил Филипп Киркоров? С ним когда-либо пересекались?

Ирина Дубцова приглашала меня к себе на день рождения, я приезжал к ней в Москву. Тогда познакомился благодаря ей с ее разными знаменитостями, даже умудрился спеть там. Но Филипп Бедросович тогда не приехал. Насчет "фан-клуба" она утрировала. Они обсуждали мое выступление, и Киркоров сказал, что болеет за меня. Короче, фан-клуб в лице самого Киркорова (смеется).

Евгений Литвинкович Фото: пресс-служба

В вашем репертуаре есть песни теперь уже на трех языках. Вы как-то обмолвились, что обращались к ясновидящему, чтобы узнать, нужно ли вам выучить английский и начать писать песни еще и на этом языке. Пока не выучили?

По роду деятельности я знаком с разными людьми, и такой специальности тоже. Был вопрос – как улучшить мое положение. Мне сказали, что это совершенно не надо, мол, работай, все будет хорошо. Ну, не надо, так не надо, и хорошо! (Смеется)

Насчет ясновидящих. Вы также рассказывали о любовной истории, когда вам пришлось обращаться к экстрасенсу чтобы снять сильный приворот! Суеверный ли вы человек? Верите в мистику?

Так человек сложен, что если не можешь чего-то себе объяснить, то начинаешь этого бояться. И этот страх начинает заставлять тебя верить возможность такую. Ты продолжаешь это не видеть, не слышать, но оно внутри тебя. Иногда, когда просыпаешься в хорошем настроении и думаешь, что ты чуть ли не просветленный человек, то не веришь во всю эту чушь. Но бывает, что вокруг тебя что-то происходит, какая-то нехорошая тема. И начинаешь загоняться. Может, я был настолько уставшим от определенных отношений и зашуганный психологически, что уже мог поверить во все что угодно. По крайне мере сейчас все стало на свои места. Может, это был психологический ход – не знаю, пусть даже так. Главное, что стало лучше и легче.

Евгений Литвинкович Фото: пресс-служба

В одном из интервью упоминали, что были на концерте Бейонсе. И она вас очень впечатлила. Кто еще из известных коллег производит на вас такой же эффект?

Мне очень нравится Майкл Джексон. Он – пример для всех. Если брать кого-то из "наших", то меня поражает трудолюбие и трудоголизм MONATIK. Если бы все так зубами хватались за работу, то уровень украинского и белорусского шоу-бизнеса был бы намного выше. А Бейонсе – вообще красотка. Это был Франкфурт-на-Майне. Тогда я впервые был на таком концерте, но впечатление на всю жизнь!

Что любите слушать?

Пока вы не позвонили, играла Zivert. А еще – Ева Польна. Я же дискотечный парень. Есть поступление новой музыки – быстро пробегаешься по всем новинкам, скачиваешь себе что-то. У Евы Польна люблю лирику, думаю, у нас похожи многие словесные обороты в песнях. А еще – Enigma, Sade обожаю.

Вы играли в КВН, занимались дзюдо, и даже немного диджеили. А чем сейчас кроме музыки увлекаетесь?

Готовить люблю! Придумывать новые блюда и угощать гостей. В последнее время начал изучать классическую белорусскую кухню. Блюдо верещака – очень вкусная тема.

Евгений Литвинкович Фото: instagram.com/litvinkovich

Купил себе маленький диджейский пульт. Но, туплю пока с программами (смеется), отложил в сторону, теперь он у меня все время перед глазами.

Люблю пострелять, хоть и зрение плохое, но есть кайф соревновательный. Когда с друзьями стреляешь, а они не рассчитывают на тебя, как на сильного соперника и вдруг ты всех удивляешь. Охоту не люблю. Отец был охотником, а я чем старше становлюсь, тем больше понимаю – кто я такой, чтобы охотиться? У меня что, еды нет что ли? (смеется)

Что дальше от вас ждать? Альбом, песни?

Совсем недавно у меня состоялась еще одна премьера, вышла песня под названием "Охотница". Также я написал уютную и атмосферную песню "Теплая Новогодняя". Если говорить про альбом, то у него пока нет названия, в нем будет восемь песен. Они, как я, повзрослевшие, лирические. В общем, планы вперед смотрящие, вперед бегущие. Мне нравится, что моя творческая жизнь начинает бурлить и кипеть!

Недавно мы писали о том, куда пропал певец Оскар.

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