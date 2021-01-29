Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

У певца Тимы Белорусских нашли 2 кг гашиша. Ему грозит до 5 лет лишения свободы

Сегодня, 14:51

Артист хранил наркотическое вещество у себя дома в Минске

Известного белорусского певца, 22-летнего Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша в Минске. Теперь он находится под домашним арестом, сообщает Mash.

Сообщается, что гашиш Тима хранил в своей квартире и не планировал его распространять.

"Статья 328, рэпер (его настоящая фамилия Морозов) и два килограмма веселья. Артист держал гашиш прямо у себя дома. Сбыт не планировал, так — чисто для себя и друзей подогреть. Но кто-то сдал назад, парня стали проверять, версия подтвердилась. 10 января его задержали, 12-го был арест, сейчас Белорусских под домашним. Грозит до пяти лет", – говорится в сообщении.

В комментарии Daily Storm представитель артиста подтвердила эту информацию, а вот сам Тима ее опровергает.

Тима Белорусских
Видео: https://t.me/Lshot

Тима Белорусских – известный белорусский певец и рэп-исполнитель. Одна из его самых известных песен – "Мокрые кроссы", которую артист выпустил в 2018 году. Настоящее имя Тимы- Тимофей Морозов. Парень родился в Минске.

Напомним, известный американский рэпер Lil Wayne был обвинен в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Мы также сообщали, что вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф за мошенничество.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
наркотики певец рэпер гашиш
Реклама

Новости партнеров

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Ани Лорак показала, ради кого вернулась в Украину
Ани Лорак показала, ради кого вернулась в Украину
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару

Популярные статьи

Сегодня, 10:46Звездно

Икона Америки и великий оратор. Цитаты Опры Уинфри, которые воодушевят вас в любой ситуации

Сегодня, 10:11Звездно

Оля Полякова и Наталья Могилевская эффектно "зажигают" на дне рождении у Кухар (видео)

Сегодня, 05:02Психо

Гороскоп на 29 января: Весов ждет приятный вечер, а Скорпионам нужно уединиться

Вчера, 17:53Вкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

Вчера, 16:15Вкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

Вчера, 05:01Психо

Гороскоп на сегодня 28 января: Львам нужна передышка, а Стрельцов ждет стремительный день

27 январяЗвездно

"Он может стать овощем": сын Алибасова о его состоянии

27 январяЗвездно

У Позитива из "Время и Стекло" роман с Мишель Андраде. А как же супруга?

27 январяЗвездно

Умер звезда сериала "Молодежка"

27 январяЗвездно

Эллерт и Мишина честно признались, что их дико бесит друг в друге: видео

27 январяЗвездно

"Очень больно": дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

27 январяВкусно

Курага – в чем польза и как правильно выбрать сухофрукт

27 январяЗвездно

"Самое большое счастье на свете": Анна Кошмал впервые показала свои фото во время беременности

27 январяPR

Ирина Вишнетская – Senior Project Manager IT-индустрии

27 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 27 января: Близнецы будут считать прибыль, а Ракам будут легко даваться переговоры

26 январяЗвездно

90-летний актер Иван Краско стал отцом и снова женится на молодой избраннице

Новости партнеров

Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
10 актеров РФ, которые сыграли персонажей значительно младше себя
10 актеров РФ, которые сыграли персонажей значительно младше себя
Ротару показала особняк под Киевом: панорамные окна и элитные ели
Ротару показала особняк под Киевом: панорамные окна и элитные ели
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
Врач назвал неожиданные проявления COVID-19
Врач назвал неожиданные проявления COVID-19

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять