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Теперь официально: Тиму Белорусских задержали с наркотиками

Сегодня, 15:56

Представитель артиста подтвердила информацию

Сегодня, 29 января, в СМИ появилась информация, что ранее певец Тима Белорусских был задержан за хранение гашиша. Это подтвердила его пиар-директор, как сообщает Telegram-канал Звездач.

Изначально сообщалось, что у Тимы изъяли два килограмма гашиша, которые артист хранил в своем доме в Минске и теперь Тима под домашним арестом.

Позже выяснилось, что следственный комитет Беларуси подтвердил задержание Белорусских, однако уточнил, что у артиста было 0,4 грамма гашиша, а не два килограмма.

"По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено наркотическое средство – гашиш, массой 0,4 грамма", – пояснили в органах, передает Mash.

Фото: NEXTA

Тима Белорусских – известный белорусский певец и рэп-исполнитель. Одна из его самых известных песен – "Мокрые кроссы", которую артист выпустил в 2018 году. Настоящее имя Тимы – Тимофей Морозов. Парень родился в Минске.

Напомним, известный американский рэпер Lil Wayne был обвинен в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Мы также сообщали, что вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф за мошенничество.

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